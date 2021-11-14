В ПФР рассказали, как граждане в РФ могут получить по 16 тыс. рублей в течение 10 дней

Миллионам российских пенсионеров готовят новые выплаты до 14 тыс. 500 рублей в 2022 году
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В Пенсионном фонде России посоветовали россиянам заранее подавать документы на оформление трудовой пенсии. Благодаря этому могут быть назначены выплаты в размере около 16 тысяч рублей уже в течение десяти дней.
Немало россиян, без пяти минут пенсионеров, оттягивают оформление документов до последнего. В итоге из-за ряда проблем они не могут своевременно получить свою страховую пенсию (пенсию по старости, при достижении пенсионного возраста). Поэтому стоит думать о выплатах заблаговременно.
В ведомстве рассказали, что подготовка документов граждан предпенсионного возраста начинается за пять лет до назначения им страховых пенсий. Если заблаговременно собрать пакет необходимых бумаг, работники ПФР имеют возможность выявить неточности и заранее провести сверку.
В случае отсутствия требуемых документов о периодах трудоустройства, учебы или о заработной плате фонд делает запросы, а это тоже время.
Как пишет Примпресс, заблаговременно собранный пакет документов сокращает срок назначения пенсии, средний размер которой по стране сейчас на уровне 16 тысяч рублей, до десяти дней.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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