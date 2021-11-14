ПФР сделает часть российских пенсионеров богаче

Миллионам российских пенсионеров готовят новые выплаты до 14 тыс. 500 рублей в 2022 году
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О дополнительных выплатах отдельной категории пенсионеров сообщили в Пенсионном фонде.
Так, в ноябре получат повышенные пенсии те пожилые граждане, которым исполнилось 80 лет. На повышенные выплаты могут претендовать и инвалиды первой группы. Эти выплаты будут начислены автоматически, то есть, их не нужно дополнительно оформлять.
В ПФР сообщили, что размер страховой пенсии по старости зависит от множества факторов. Так, на него влияют размер официальной зарплаты, продолжительность страхового стажа и количество пенсионных коэффициентов, которые начисляются за каждый год трудовой деятельности, передает РГ.
Фиксированная выплата к пенсии по старости, которую получат те пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и инвалиды, устанавливается государством. В 2021 году она составляет 6044 рублей 48 копеек. На 80-летие государство выплачивает удвоенную выплату, и это уже 12 088 рублей 96 копеек. Важно отметить, что данная выплата начисляется только тем, кто получает страховую пенсию по старости.
А вот повышение выплаты по инвалидности к возрасту не привязано. Но и при достижении инвалидом возраста 80 лет выплата не подлежит повторной индексации.
«Получатели пенсии по случаю потери кормильца при достижении 80-ти лет в случае, если им это выгоднее, могут перейти на страховую пенсию по старости. В этом случае право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости наступит с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения», - объяснили в ПФР.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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