Жителям в РФ пообещали новую выплату в 10 тысяч рублей до конца года

До конца текущего года Пенсионный фонд России может выплатить пенсионерам по 10 тыс. рублей.

Об этом говорят эксперты, анализируя расходы и доходы ПФР за текущий год, передает PRIMPRESS . Они отмечают, что в Пенсионом фонде уже нашли средства на то, чтобы профинансировать данную выплату.

Ранее в ПФР не раз отказывали в дополнительных выплатах, заявляя, что на эти цели нет средств в бюджете. Теперь же стало известно, что федеральный бюджет страны по итогам этого года точно будет профицитным. Об этом говорится в сводке, которую предоставил Минфин РФ. Поэтому в бюджете появятся непотраченные деньги, которые как раз и могут быть направлены на то, чтобы профинансировать еще одну разовую выплату.

По итогам октября годовой профицит федеральной казны уже превысил 2,1 трлн рублей, и ожидается, что этот показатель увеличится к концу года.

Учитывая ситуацию с бюджетом, аналитики прогнозируют проведение разовой выплаты пожилым гражданам. О том, что новые выплаты будут, они расслышали намеки в словах главы Минфина Антона Силуанова.

По мнению экспертов, о новых выплатах в декабре объявит президент РФ Владимир Путин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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