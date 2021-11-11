Для работающих пенсионеров в России готовят новую ежемесячную выплату по 4 тыс. рублей

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева в беседе с журналистами рассказала о том, что некоторых российских пенсионеров может ожидать очередное повышение выплат. Речь о работающих пенсионерах. Они могут получать ежемесячно по 4 тысячи рублей. Правда, при одном условии - если в РФ вернут для них индексацию пенсий. Она, напомним, уже несколько лет как «заморожена». В последние годы пенсии в РФ индексируют только неработающим гражданам на заслуженном отдыхе.

«В том случае, если индексация для работающих пенсионеров будет возвращена, в среднем в месяц у них увеличится пенсия на 3,5-4 тысячи рублей, - рассказала парламентарий в своем интервью газете «Московский комсомолец» . - Это не значит, что им будет компенсирована недоиндексация за предыдущие годы — с 2016-го».

Однако даже прибавка к пенсии в размере 4 тысяч рублей будет для граждан, которые даже после оформления на заслуженный отдых вынуждены работать, существенным финансовым подспорьем.

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в РФ необходимо порядка 300 миллиардов рублей. Эти деньги в бюджете есть, заверила депутат.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700