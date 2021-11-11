Депутат Госдумы Миронов заявил о пагубности пенсионной реформы для россиян

В ЯНАО рассказали об основаниях для медотвода от вакцинации против коронавируса
Главврач ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Сергей Токарев рассказал о том, кому...Подробнее
Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов дал оценку пенсионной реформе. По мнению политика, она оказалась неэффективной, а повышение возраста выхода на пенсии ее добило.
Сторонники реформы уверяли граждан, что пенсионеры будут получать выплаты выше уровня инфляции, однако покупательная способность пожилых россиян снижается, а из-за инфляции денежные пособия обесцениваются, подчеркнул депутат. По его словам, пенсионная реформа не принесла никакой экономии стране.
Так, в прошлом году наблюдалось сокращение количества получателей пенсии, но расходы Пенсионного фонда только увеличились, а доходы остались неизменными, отметил Миронов. Он также сказал, что реформа спровоцировала рост дефицита фонда, что обусловлено переходом экономики в теневой сектор и несправедливой регрессивной шкалой страховых взносов.
Пенсия была одним из мотивов платить и получать белые зарплаты, но сейчас этого нет, заметил политик и добавил, что народ разочарован предательством государства.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Главврач ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Сергей Токарев рассказал о том, кому...Подробнее
Россиян призывают активнее вакцинироваться от коронавируса, но у вакцин, как и у всех лекарственных средств, имеются...Подробнее
К концу года россияне могут получить еще одну разовую выплату от государства. Об этом говорит независимый финансовый...Подробнее
В Нидерландах за сутки было выявлено более 16 тысяч новых зараженных коронавирусом. Для страны с населением 17,561...Подробнее
Ситуация в Донбассе снова обостряется: там фиксируются новые провокации со стороны ВСУ, которые происходят на фоне...Подробнее
О трех сотнях нарушений, связанных с поддельными сертификатами о вакцинации, сообщили сотрудники ФСБ в Челябинской...Подробнее
У президента США Джо Байдена потребовали поддержать Киев и оказать помощь во взятии под контроль территорий Донбасса....Подробнее
Вполне допустимо предоставление QR-кода всем российским людям, имеющим высокий титр антител, выработанный организмом не...Подробнее
18-летнему парню из Тюмени с пороком сердца врачи отказали в медтводе от вакцинации. Он отправился на прививку и вскоре...Подробнее
Понтонный мост через реку Кальмиус силы ополчения уничтожили вместе с украинскими военными. Об этом сообщает...Подробнее
Комментировать