Депутат Госдумы Миронов заявил о пагубности пенсионной реформы для россиян

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов дал оценку пенсионной реформе. По мнению политика, она оказалась неэффективной, а повышение возраста выхода на пенсии ее добило.

Сторонники реформы уверяли граждан, что пенсионеры будут получать выплаты выше уровня инфляции, однако покупательная способность пожилых россиян снижается, а из-за инфляции денежные пособия обесцениваются, подчеркнул депутат. По его словам, пенсионная реформа не принесла никакой экономии стране.

Так, в прошлом году наблюдалось сокращение количества получателей пенсии, но расходы Пенсионного фонда только увеличились, а доходы остались неизменными, отметил Миронов. Он также сказал, что реформа спровоцировала рост дефицита фонда, что обусловлено переходом экономики в теневой сектор и несправедливой регрессивной шкалой страховых взносов.

Пенсия была одним из мотивов платить и получать белые зарплаты, но сейчас этого нет, заметил политик и добавил, что народ разочарован предательством государства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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