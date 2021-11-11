Миллионам российских пенсионеров готовят новые выплаты до 14 тыс. 500 рублей в 2022 году

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В Пенсионном фонде рассказали о будущих выплатах для миллионов неработающих пенсионеров в 2022 году.
Как известно, с первого января будет проведена индексация. Пенсии неработающих граждан на заслуженном отдыхе вырастут на 5,9 процента. Кроме того, россияне пенсионного возраста могут рассчитывать на региональные доплаты, если размер их пенсии не «дотягивает» до уровня прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.
К примеру, с января будущего года пенсионеры Бурятии будут получать пенсию не менее 11 тысяч 292 рублей, москвичи – не менее 14 тысяч рублей, а проживающие в Хабаровском крае – не менее 14 тысяч 509 рублей.
В 2022 году федеральный прожиточный минимум пенсионера составит 10 277 рублей.
Эксперты также не исключают, что власти снова прибегнут к такой практике, как единовременная выплата для пенсионеров, поскольку реальный уровень инфляции явно превысит прогнозный, на который планируется индексировать пенсии. Юрист Иван Соловьев допускает, что ее могут выплатить в преддверии Нового года, передает агентство «Прайм».
Возможно, власти откажутся от идеи единовременной выплаты, но проиндексируют пенсии в пределах 7,5–8%.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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