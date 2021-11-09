Финансист Родимова допустила новые единоразовые выплаты гражданам России в декабре 2021 года

К концу года россияне могут получить еще одну разовую выплату от государства. Об этом говорит независимый финансовый консультант Инна Родимова, передает URA.RU . Она сообщила, что к решению о разовой выплате гражданам российские власти может подтолкнуть высокая инфляция. Родимова предполагает, что разовая выплата может быть начислена пенсионерам.

«На фоне инфляции нынешнего года, которая, по данным Министерства экономического развития, составляет 7,4%, остро стоит вопрос о выплате компенсации пенсионерам за прибавку ниже инфляции»,- заявила Родимова.

Эксперт отметила, что, учитывая словам министра финансов РФ Антона Силуанова о дополнительных мерах поддержки, можно предположить, что это будет разовая выплата. Она напомнила, что по закону ежегодный размер индексации должен быть выше уровня инфляции минимум на 0,01%.

Ранее Силуанов сообщил, что в случае, если реальная инфляция выше плановой, то возможны дополнительные меры поддержки граждан, в том числе разовые выплаты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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