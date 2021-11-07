Часть пенсионеров в России получит по 2 тысячи рублей 8 ноября 2021 года

Сегодня, 20:19

0

Image 16+
Часть пенсионеров в России получит по 2 тысячи рублей 8 ноября 2021 года

Клиентам ВТБ уже в ноябре начнут выплачивать стимулирующие выплаты. В банке сообщили, что они начали поступать на карты пенсионеров с 8 ноября, передает PRIMPRESS.

Получить по 2 тыс. рублей смогут те пожилые граждане, которые в сентябре оформили свои пенсионные выплаты на карту ВТБ. По условиям программы, деньги приходят на следующий месяц после первого зачисления пенсии.

Важно отметить, что данная выплата не является целевой и ее даже можно обналичить. То есть никаких отчетов по использованию данной выплаты банк не ставит и можно будет использовать полученные средства по своему усмотрению.

Также пенсионерам, оформившим карту ВТБ, банк начислит 3 тысяч бонусных рублей на карту сети магазинов «Магнит», и можно потратить их в любом из них.

Отметим: в России программы для пенсионеров предлагают и другие банки. Узнать подробно о них можно непосредственно у сотрудников банков, на горячей линии или на официальном портале учреждения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Госдуме предложили поднять прожиточный минимум до 20 тысяч рублей

Вчера, 17:44

Издание The National Interest: весь мир покупает оружие у «технически отсталой» России

Вчера, 13:24

С 1 января пенсионерам в РФ добавят по 10 тысяч рублей

7-11-2021, 19:54

Россиян, кто получает пенсию или соцвыплаты, ждет неприятный сюрприз с 8 ноября

6-11-2021, 15:49

Дмитрий Медведев рассказал о возможном продовольственном кризисе в России

6-11-2021, 09:59

Аналитик заявил о рекордном росте цен на продукты в российских магазинах

5-11-2021, 19:04

Перечислены все категории российских пенсионеров, которым повысят выплаты в ноябре 2021 года

5-11-2021, 11:04

Каждому пенсионеру - по 10 тысяч рублей: в Пенсионном фонде дали разъяснение

4-11-2021, 13:09

Деньги упадут на карту: кому уже 4 ноября поступят 10 000 рублей от ПФР

3-11-2021, 17:19

Экономист Делягин: Минфин РФ надеется на резкое вымирание пенсионеров в России

2-11-2021, 12:19

Новая выплата 6 тысяч рублей от ПФР: деньги «автоматически» придут россиянам

1-11-2021, 17:04

Повторно по 10 000 рублей: ПФР опроверг сообщения о новой выплате

30-10-2021, 15:29

Экономист Делягин рассказал, в каких банках сгорят деньги граждан РФ

30-10-2021, 08:34

По 14 000 рублей «придет» каждому: ПФР обрадовал россиян

29-10-2021, 14:09

В МГУ предрекли россиянам повышение пенсионного возраста и снижение пенсий

28-10-2021, 12:59

Экономист Катасонов призвал россиян спасать свои сбережения

28-10-2021, 08:24

В ПФР уточнили средний размер накопительной пенсии в 2022 году

26-10-2021, 09:59

Минтруда рассказало гражданам в России о пособиях в 12 792 рубля

23-10-2021, 18:09

Уже выплачивают. Пенсионерам 65+ начисляют по 10 тысяч рублей

21-10-2021, 13:09

Уже получают по 58 878 рублей. Жителям РФ рассказали, на какие выплаты они имеют право

20-10-2021, 11:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В больнице Петербурга рассказали о смертях вакцинированных

В больнице Петербурга рассказали о смертях вакцинированных

Вчера, 22:09

0

Главврач петербургской городской клинической больницы №20 Татьяна Суровцева 8 ноября дала интервью каналу...

Подробнее
Иммунолог Карташаева-Эмберц перечислила основные ошибки российских врачей при лечении коронавируса COVID-19

Иммунолог Карташаева-Эмберц перечислила основные ошибки российских врачей при лечении коронавируса COVID-19

Вчера, 09:34

0

Работающая во Франции ученый-иммунолог Дарья Карташева-Эмберц назвала основные ошибки российских врачей при лечении...

Подробнее
С 1 января пенсионерам в РФ добавят по 10 тысяч рублей

С 1 января пенсионерам в РФ добавят по 10 тысяч рублей

7-11-2021, 19:54

0

По информации Министерства труда и социальной защиты с января 2022 года в России ощутимо повысятся пенсионные выплаты....

Подробнее
Демограф Тимаков объяснил, как вакцинация от коронавируса COVID-19 влияет на смертность

Демограф Тимаков объяснил, как вакцинация от коронавируса COVID-19 влияет на смертность

7-11-2021, 09:44

0

Демограф Владимир Тимаков проводит анализ взаимосвязи избыточной смертности и вакцинации. На днях он озвучил результаты...

Подробнее
В РФ названы причины смерти от коронавируса COVID-19 вакцинированных пациентов

В РФ названы причины смерти от коронавируса COVID-19 вакцинированных пациентов

6-11-2021, 22:44

0

Доктор медицинских наук Татьяна Руженцева представила интервью журналисту онлайн издания «Московский Комсомолец», в...

Подробнее
Фильм «16-й» покажут российским зрителям 7 ноября

Фильм «16-й» покажут российским зрителям 7 ноября

7-11-2021, 16:49

0

Российский зритель сможет посмотреть фильм-исповедь бизнесмена Евгения Пригожина на день раньше объявленного изначально...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Издание The National Interest: весь мир покупает оружие у «технически отсталой» России

Издание The National Interest: весь мир покупает оружие у «технически отсталой» России

Вчера, 13:24

0

Обозреватель The National Interest Питер Сучиу рассказал об успехах России на мировом рынке оружия. Россию нередко...

Подробнее
Главврач Красноярской краевой больницы назвал мракобесием отказ от прививок против ковида

Главврач Красноярской краевой больницы назвал мракобесием отказ от прививок против ковида

Вчера, 00:39

0

Главврач Красноярской краевой клинической больницы Евгений Корчагин заявил, что в отказе от прививок не может быть...

Подробнее
Полиция Петербурга разыскивает пугливого грабителя банка

Полиция Петербурга разыскивает пугливого грабителя банка

Вчера, 10:04

0

Полиция Петербурга ищет злоумышленника, который попытался ограбить банк, но испугался женского крика и убежал. Об этом...

Подробнее
Доктор наук Редько объяснил, почему в России занижается статистика по вакцинации

Доктор наук Редько объяснил, почему в России занижается статистика по вакцинации

Вчера, 10:04

0

Российский ученый Александр Редько назвал причины, по которым реальная статистика по вакцинации против коронавируса в...

Подробнее