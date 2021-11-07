Часть пенсионеров в России получит по 2 тысячи рублей 8 ноября 2021 года

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Клиентам ВТБ уже в ноябре начнут выплачивать стимулирующие выплаты. В банке сообщили, что они начали поступать на карты пенсионеров с 8 ноября, передает PRIMPRESS.
Получить по 2 тыс. рублей смогут те пожилые граждане, которые в сентябре оформили свои пенсионные выплаты на карту ВТБ. По условиям программы, деньги приходят на следующий месяц после первого зачисления пенсии.
Важно отметить, что данная выплата не является целевой и ее даже можно обналичить. То есть никаких отчетов по использованию данной выплаты банк не ставит и можно будет использовать полученные средства по своему усмотрению.
Также пенсионерам, оформившим карту ВТБ, банк начислит 3 тысяч бонусных рублей на карту сети магазинов «Магнит», и можно потратить их в любом из них.
Отметим: в России программы для пенсионеров предлагают и другие банки. Узнать подробно о них можно непосредственно у сотрудников банков, на горячей линии или на официальном портале учреждения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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