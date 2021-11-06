В Госдуме предложили поднять прожиточный минимум до 20 тысяч рублей

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О необходимости изменить методику расчета прожиточного минимума заявил депутат Госдумы, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
В беседе с URA.RU он высказался касательно того, каким считает справедливым этот показатель. По его мнению, на данный момент он должен составлять как минимум 20 тыс. рублей. Повышение прожиточного минимума, подчеркнул Нилов, будет способствовать росту реальных доходов граждан.
«Для определения прожиточного минимума используется специальная методика. Определяется медианный доход граждан и используется соотношение 44,2%. Соответственно, надо менять соотношение в сторону увеличения и обеспечивать реальный доход граждан. На наш взгляд, прожиточный минимум должен быть не менее 20 тысяч рублей», — сказал Нилов.
Он добавил, что РФ в этом вопросе стоит перенять практику ведущих европейских экономик. Там соотношение медианного дохода доходит до 60%, поэтому в России данный коэффициент необходимо увеличить более чем на 15%.
На данный момент в РФ прожиточный минимум составляет 11 653 рубля для пенсионеров и 12 702 рубля для трудоспособного населения. Прожиточный минимум отличается у различных категорий граждан, а также может отличаться в регионах.
Отметим: о необходимости изменить методику расчета прожиточного минимума говорит и зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Он предлагает вернуться к старой методике, которая базируется на годовой потребительской корзине гражданина трудоспособного возраста.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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