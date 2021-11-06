Издание The National Interest: весь мир покупает оружие у «технически отсталой» России

Обозреватель The National Interest Питер Сучиу рассказал об успехах России на мировом рынке оружия.

Россию нередко западная пресса называет «технически отсталой» страной, заявляя, что у этой страны нет никаких достижений, а все успехи российских компаний являются надуманными.

Тем не менее, как раз у этой «технически отсталой» страны очень много стран закупает вооружение. И речь идет далеко не об одном каком-то виде оружия. Ежегодно РФ поставляет другим странам истребители, танки, ракетные комплексы и другое вооружение. Наибольшим спросом пользуются российские ЗРК, в том числе С-400 «Триумф».

РФ вышла на второе место на международном рынке оружия по объемам продаж. Сейчас доля России на международном рынке вооружений составляет около 50 млрд долларов. Российское оружие приобретают Индия, Саудовская Аравия, страны Азии. Даже Турция, которая входит в НАТО, приобрела российское вооружение, несмотря на возражение США и других членов этого военного блока.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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