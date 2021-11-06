С 1 января пенсионерам в РФ добавят по 10 тысяч рублей

По информации Министерства труда и социальной защиты с января 2022 года в России ощутимо повысятся пенсионные выплаты. Рост пенсий произойдет за счет индексации страховых пенсий.

Размер доплаты вырастет на 5,8 процентов. Однако, если показатели инфляции по итогам нынешнего года будут выше, то, соответственно, вырастет и процент доплаты.

Данная прибавка будет начисляться исключительно неработающим пожилым россиянам. Однако, существует возможность получить доплату всем пенсионерам без исключения, в том числе и работающим.

Речь идет об изменении размера пенсионных выплат из-за увеличения прожиточного минимума. С января 2022 года прожиточный минимум для пенсионеров будет составлять 10 277 рублей. Данный показатель учитывается при расчете пенсий. И меньше него пенсионные выплаты просто не могут быть. Начиная со следующего года ни один пожилой человек в Российской Федерации не будет получать пенсию ниже 10 277 рублей в месяц.

Пенсионеры, которым начислены пенсии ниже ПМ, получат федеральную или региональную социальную доплату.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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