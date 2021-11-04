Россиян, кто получает пенсию или соцвыплаты, ждет неприятный сюрприз с 8 ноября

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В России с 8 ноября неприятный сюрприз ждет получателей пенсий и социальных выплат. Об этом заявила депутат от КПРФ Елена Янчук, передает PRIMPRESS.
По ее словам, начался процесс девальвации всех пособий, так как они уже заложены в бюджет на следующий год и изменить их нельзя. В первом чтении принят проект бюджета на 2022 год и многие социальные выплаты, которые там прописаны, нельзя назвать справедливыми, отмечает депутат.
Хотя в правительстве говорят об индексациях и повышениях, но на самом деле, уверена Янчук, они несправедливо ниже уровня, который бы позволил говорить о росте доходов социально незащищенных граждан. Инфляция, которая в этом году была достаточно высокой, по сути, съедает все надбавки, и даже превышает заложенную на следующий год индексацию.
Исходя из данных Росстата, инфляция в РФ уже почти достигает 8%, тогда как пенсии и другие пособия будут расти лишь на 4-5%. Фактически, выплаты станут меньше. Реальная инфляция, если посмотреть на цены в магазинах, отмечает депутат, еще выше той, которую озвучивает Росстат, поэтому в следующем году еще больше россиян почувствуют снижение своих доходов.
Янчук отмечает, что все эти процессы говорят о девальвации социальных выплат. Поэтому важно срочно менять программу социальной поддержки, так как в противном случае реальные доходы и без того малообеспеченных граждан продолжать падать.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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