Аналитик заявил о рекордном росте цен на продукты в российских магазинах

Сегодня, 19:04

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Аналитик заявил о рекордном росте цен на продукты в российских магазинах

Цены на продукты в российских магазинах бьют рекорды. Аналитик РАНХиГС Александр Абрамов обошел ряд магазинов и получил шок от цен на некоторые  продовольственные товары. Кандидат экономических наук отметил, что анализ показал рекордный рост за все время наблюдений. Абрамов отмечает, что по индексу цен двенадцати продуктов в трех московских магазинах за октябрь выявлен рост на 19,5%, что является рекордом с 2016 года, когда инфляция составляла 9,77%. Подорожали морковь, шоколад, курица, селедка, масло подсолнечное, сок, сообщил профессор. Индекс овощных цен показал инфляцию +50% к октябрю прошлого года, пишет mk.ru.

Как подчеркнул экономист, больше всего выросли цены на овощи, предлагаемые отечественными производителями. Фрукты, которые экспортируются, подорожали всего на 4%. 

Согласно данным Росстата, годовая инфляция в октябре равна 8,13%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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