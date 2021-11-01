Деньги упадут на карту: кому уже 4 ноября поступят 10 000 рублей от ПФР

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4 ноября на карты многих граждан РФ придет по 10 тыс. рублей от Пенсионного фонда России.
Эксперты объяснили, кому будет выплачена такая сумма, передает PRIMPRESS.
Выплатит государство по 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. На оформление данной выплаты заявки принимали включительно по 31 октября текущего года. Получить ее можно было один раз, и выплачивать ее начали в августе.
Данная выплата введена президентом РФ Владимиром Путиным для того, чтобы помочь семьям в приобретении всего необходимого для школьников.
Стоит отметить, что такую выплату также могут получить родители или опекуны на детей с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они все еще проходят обучение по школьной программе.
В правительстве РФ подчеркнули, что со следующего года будет запущено ряд новых мер поддержки семей с детьми. Власти объясняют, что они нацелены на поддержку семьи с ребенком или несколькими детьми от момента его рождения до достижения совершеннолетия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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