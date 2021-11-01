Деньги упадут на карту: кому уже 4 ноября поступят 10 000 рублей от ПФР

4 ноября на карты многих граждан РФ придет по 10 тыс. рублей от Пенсионного фонда России.

Эксперты объяснили, кому будет выплачена такая сумма, передает PRIMPRESS .

Выплатит государство по 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. На оформление данной выплаты заявки принимали включительно по 31 октября текущего года. Получить ее можно было один раз, и выплачивать ее начали в августе.

Данная выплата введена президентом РФ Владимиром Путиным для того, чтобы помочь семьям в приобретении всего необходимого для школьников.

Стоит отметить, что такую выплату также могут получить родители или опекуны на детей с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они все еще проходят обучение по школьной программе.

В правительстве РФ подчеркнули, что со следующего года будет запущено ряд новых мер поддержки семей с детьми. Власти объясняют, что они нацелены на поддержку семьи с ребенком или несколькими детьми от момента его рождения до достижения совершеннолетия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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