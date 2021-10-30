Экономист Делягин: Минфин РФ надеется на резкое вымирание пенсионеров в России

Сегодня, 12:19

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Экономист Делягин: Минфин РФ надеется на резкое вымирание пенсионеров в России
Экономист Делягин

Минфин РФ надеется на резкое вымирание российских пенсионеров, но недооценивает их живучесть. Такого мнения придерживается знаменитый и авторитетный российский экономист, а с недавнего времени депутат Госдумы, зампредседателя комитета по экономической политике Михаил Делягин.

Беспокоит специалиста заложенное в бюджет сокращение финансирования здравоохранения. По сути, это означает убийство большого числа граждан, отмечает URA.RU, ведь пандемия еще не закончена.

В своей статье на страницах «Свободной прессы» Делягин приводит заложенные на три ближайших года средства. Так, пишет экономист, расходы на соцполитику в 2022 году будут уменьшены на 9,6%, а к 2024 заложено дальнейшее снижение в 8,2%.

«Динамика пенсионных расходов иная: их реальное сокращение относительно уровня 2021 года вырастет с 8,3% в 2022 до 13,6% в 2024 году», — обращает Делягин.

На следующий год в бюджет закладывается сокращение пенсионных расходов, но, отмечает он, Министерству финансов надобно находить дополнительные источники финансирования. Ранее ведомство недооценило живучесть пенсионеров - в структуре населения страны граждане пенсионного возраста продолжают занимать все еще довольною значимую часть.

«При заложенном в бюджет 2021 года сокращении доли пенсионных расходов с 18,9% в 2018 году до 15,0% реальные расходы по этой статье за январь—август снизились лишь до 16,5%», — констатировал Михаил Делягин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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