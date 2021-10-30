Экономист Делягин: Минфин РФ надеется на резкое вымирание пенсионеров в России

Турция намерена присвоить половину Черного моря в рамках концепции «Голубая Родина»
Турецкий президент Эрдоган давно вынашивает планы по возрождению Османской Империи. С приходом его к власти Турция...Подробнее
Минфин РФ надеется на резкое вымирание российских пенсионеров, но недооценивает их живучесть. Такого мнения придерживается знаменитый и авторитетный российский экономист, а с недавнего времени депутат Госдумы, зампредседателя комитета по экономической политике Михаил Делягин.
Беспокоит специалиста заложенное в бюджет сокращение финансирования здравоохранения. По сути, это означает убийство большого числа граждан, отмечает URA.RU, ведь пандемия еще не закончена.
В своей статье на страницах «Свободной прессы» Делягин приводит заложенные на три ближайших года средства. Так, пишет экономист, расходы на соцполитику в 2022 году будут уменьшены на 9,6%, а к 2024 заложено дальнейшее снижение в 8,2%.
«Динамика пенсионных расходов иная: их реальное сокращение относительно уровня 2021 года вырастет с 8,3% в 2022 до 13,6% в 2024 году», — обращает Делягин.
На следующий год в бюджет закладывается сокращение пенсионных расходов, но, отмечает он, Министерству финансов надобно находить дополнительные источники финансирования. Ранее ведомство недооценило живучесть пенсионеров - в структуре населения страны граждане пенсионного возраста продолжают занимать все еще довольною значимую часть.
«При заложенном в бюджет 2021 года сокращении доли пенсионных расходов с 18,9% в 2018 году до 15,0% реальные расходы по этой статье за январь—август снизились лишь до 16,5%», — констатировал Михаил Делягин.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Турецкий президент Эрдоган давно вынашивает планы по возрождению Османской Империи. С приходом его к власти Турция...Подробнее
Вакцина не предотвращает заражение и распространение дельта-штамма COVID-19. Это следует из исследования, результаты...Подробнее
Информация о новой денежной выплате для россиян в размере 10 тысяч рублей начали массово тиражировать в Сети. Однако...Подробнее
Руководство больниц Екатеринбурга получило негласное указание не сообщать врачам и медицинским сестрам информацию о...Подробнее
Российский доктор Эдуард Шунков спрогнозировал дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации в России. По мнению...Подробнее
Российский ученый Дмитрий Евделев привел новые неоспоримые данные в пользу тотальной вакцинации населения против...Подробнее
Вакцинация защищает от заражения, а если привитый человек все же заболеет, то перенесет болезнь в легкой форме. Однако...Подробнее
Российский врач рассказал, что он думает о вакцинации детей от коронавируса в стране. Испытания вакцины от COVID-19...Подробнее
Разочарованные в своих вождях радикалы бросают оружие и возвращаются к мирной жизни. Их даже не останавливает угроза...Подробнее
В Петербурге полицейские застрелили мужчину с ножом, который предпринял попытку нападения на сотрудников...Подробнее
Комментировать