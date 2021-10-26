В МГУ предрекли россиянам повышение пенсионного возраста и снижение пенсий

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Пенсионный возраст в России, вероятно, в ближайшее время снова будет повышен. Причиной этого экономисты МГУ в отзыве на проект бюджета 2022–2024 годов назвали глобальный энергетический переход, информирует агентство URA.RU.
Эксперты отметили, что документ предполагает постепенную подготовку к энергопереходу. Спрос на нефть и другое топливо со временем все равно будет снижаться. По прогнозам Forbes, уже к 2036 году доходы от этих ресурсов по сравнению с 2021 годом существенно снизятся - в пределах 3,5 процентных пунктов от ВВП. Вследствие этого уменьшится и размер общих поступлений в федеральную казну.
Нехватку денег государству придется решать. Вероятно, это будет сделано путем сокращения трат.
Плановые расходы ПФР возможно придется снизить с 7,8% ВВП в 2021 году до 5,9% в 2036 году. Это, по мнению экономистов МГУ, повлечет за собой принятие такой непопулярной меры, как очередное повышение пенсионного возраста. Также государство будет уходить от практики предоставления возможности для некоторых категорий досрочного выхода на пенсию. Не исключено, что прибегнет и к сокращению самих пенсионных выплат.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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