Экономист Катасонов призвал россиян спасать свои сбережения

Сегодня, 08:24

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Экономист Катасонов призвал россиян спасать свои сбережения
Российский экономист Валентин Катасонов

Доллар США обвалится уже в ближайшее время, уверен известный российский экономист Валентин Катасонов. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Сталинград».

Катасонов предупредил, что как только крупнейшие международные финансовые организации примут решение о возвращении золотого обеспечения всем валютам, доллар рухнет, тогда как золото будет стремительно дорожать.

Поэтому можно говорить о том, что в этот момент произойдет фактически «обнуление» всех долларовых накоплений. Катасонов подчеркнул, что это будет катастрофа планетарного масштаба, которая выбросит доллар с позиций важнейших валют мировой экономики и изменит мировую финансовую систему.

После этих изменений глобальная экономика будет управляться новыми принципами. В частности, Катасонов предполагает возможный запрет на выпуск ничем не обеспеченных денег, что сейчас делает ФРС США. Если деньги будут иметь жесткое золотое обеспечение, то цениться они будут не так, как сейчас.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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