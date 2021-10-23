В ПФР уточнили средний размер накопительной пенсии в 2022 году

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Пенсионный фонд России сообщил о том, каким будет средний размер накопительной пенсии в 2022 году.
Так, в ПФР сообщили, что в законопроекте о бюджете ПФР на ближайшие три года уже запланированы средние размеры накопительных пенсий россиян, передает портал Экономика Сегодня.
В проекте указано, что доходы бюджета фонда в следующем году достигнут 10,03 трлн рублей, в 2023 году — 10,5 трлн, в 2024-м — 11,07 трлн. Расходы составят 10,15 трлн рублей в 2022 году, 10,57 трлн в 2023-м и 11,16 трлн в 2024-м.
В 2022 году на выплату накопительных пенсий заложено 3,8 млрд рублей. Начислят их на счета 155,7 тыс. человек и в среднем будет начислено по 2049,85 рубля. В 2023 году накопительную пенсию выплатят 210,6 тыс. россиянам. Им начислят в среднем по 2171,68 рубля. В 2024 году будет начислено в среднем по 2293,51 рубля 262,3 тыс. гражданам.
Комментируя ситуацию с доходами пенсионерам, эксперт Анастасия Киреева отмечает, что в следующем году власти могут выплатить пожилым гражданам по 15 тыс. рублей, чтобы компенсировать снижение доходов на фоне инфляции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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