В ПФР уточнили средний размер накопительной пенсии в 2022 году

Сегодня, 09:59

0

Image 16+
В ПФР уточнили средний размер накопительной пенсии в 2022 году

Пенсионный фонд России сообщил о том, каким будет средний размер накопительной пенсии в 2022 году.

Так, в ПФР сообщили, что в законопроекте о бюджете ПФР на ближайшие три года уже запланированы средние размеры накопительных пенсий россиян, передает портал Экономика Сегодня.

В проекте указано, что  доходы бюджета фонда в следующем году достигнут 10,03 трлн рублей, в 2023 году — 10,5 трлн, в 2024-м — 11,07 трлн. Расходы составят 10,15 трлн рублей в 2022 году, 10,57 трлн в 2023-м и 11,16 трлн в 2024-м.

В 2022 году на выплату накопительных пенсий заложено 3,8 млрд рублей. Начислят их на счета 155,7 тыс. человек и в среднем будет начислено по 2049,85 рубля. В 2023 году накопительную пенсию выплатят 210,6 тыс. россиянам. Им начислят в среднем по 2171,68 рубля. В 2024 году будет начислено в среднем по 2293,51 рубля 262,3 тыс. гражданам.

Комментируя ситуацию с доходами пенсионерам, эксперт Анастасия Киреева отмечает, что в следующем году власти могут выплатить пожилым гражданам по 15 тыс. рублей, чтобы компенсировать снижение доходов на фоне инфляции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В ПФР уточнили средний размер накопительной пенсии в 2022 году

Сегодня, 09:59

Минтруда рассказало гражданам в России о пособиях в 12 792 рубля

23-10-2021, 18:09

Уже выплачивают. Пенсионерам 65+ начисляют по 10 тысяч рублей

21-10-2021, 13:09

Уже получают по 58 878 рублей. Жителям РФ рассказали, на какие выплаты они имеют право

20-10-2021, 11:29

Социальные выплаты граждан РФ защитят от списания за долги

19-10-2021, 15:49

ПФР: Увеличение пенсий ждет жителей России в ноябре

18-10-2021, 14:14

Россияне могут получить разовую выплату в 60 000 рублей. Названы условия

17-10-2021, 10:44

Выплата россиянам ко Дню отца 18 тысяч рублей от ПФР: разъяснение

16-10-2021, 08:29

Bloomberg: Владимир Путин хочет сэкономить лишние деньги на черный день

15-10-2021, 11:09

Nature Communications: Солнечные панели на половине крыш мира удовлетворят ежегодные потребности в электричестве

12-10-2021, 20:09

Die Zeit: цены на газ привели к конфликту бедных и богатых в Германии

12-10-2021, 17:09

Пенсионерам в России могут выплатить по 15 тысяч рублей в декабре

12-10-2021, 08:29

Граждан России предупредили о девальвации и обнулении денег в стране в 2022 году

11-10-2021, 22:39

Выплаты в 15 791 уже поступают на карты жителей РФ

11-10-2021, 21:14

В Петербурге предприниматели назвали рост зарплат угрозой для бизнеса

11-10-2021, 10:09

До 1 ноября. ПФР предупредил об истекающем сроке подачи заявления на выплату 10 000 рублей

11-10-2021, 09:44

World Oil: Путин своим заявлением о поставках газа в ЕС оставил газовиков США без зарплаты

11-10-2021, 08:49

До 12 792 рублей. Минтруда повышает размер пособия по безработице

10-10-2021, 12:24

Россияне на следующей неделе получат выплату в размере 68 811 рублей

10-10-2021, 10:04

ПФР объявил, кому и когда нужно подать заявление на новые 20 тысяч рублей

9-10-2021, 10:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

А QR-код дадут? Кому положен медотвод от прививки против коронавируса и как его получить

А QR-код дадут? Кому положен медотвод от прививки против коронавируса и как его получить

23-10-2021, 11:09

0

Вакцины от коронавируса имеют свои противопоказания. У нас в стране их зарегистрировано пять. Поэтому каждому человеку,...

Подробнее
Врач Евдокимова рассказала гражданам в РФ, как ухудшить протекание коронавируса COVID-19

Врач Евдокимова рассказала гражданам в РФ, как ухудшить протекание коронавируса COVID-19

24-10-2021, 13:09

0

Специалист по медицине профилактики Мария Евдокимова на страницах собственного аккаунта Инстаграм опубликовала...

Подробнее
Россияне с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса становятся пациентами «красных зон»

Россияне с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса становятся пациентами «красных зон»

24-10-2021, 14:54

0

В «красных зонах» инфекционных больниц оказывается все больше вакцинированных пациентов, делятся своими наблюдениями...

Подробнее
Жителям России назвали возможный срок возвращения прежнего пенсионного возраста

Жителям России назвали возможный срок возвращения прежнего пенсионного возраста

23-10-2021, 16:44

0

Представители партии КПРФ сообщили о возможном возвращении прежнего пенсионного возраста для населения РФ. Указывается,...

Подробнее
Гражданам РФ рассказали, кому можно официально оформить медотвод от вакцинации против коронавируса

Гражданам РФ рассказали, кому можно официально оформить медотвод от вакцинации против коронавируса

24-10-2021, 15:24

0

Вакцинация остается самым действенным инструментом для того, чтобы защитить себя от коронавируса в тяжелой форме и...

Подробнее
Американская пресса заявила об «опасных успехах» российских Вооруженных сил

Американская пресса заявила об «опасных успехах» российских Вооруженных сил

23-10-2021, 12:14

0

Издание Соединенных Штатов Америки — журнал The National Interest поместило на своих страницах большой аналитический...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

ВКС России отработали ядерный удар по американской авиабазе на Аляске

ВКС России отработали ядерный удар по американской авиабазе на Аляске

23-10-2021, 14:24

0

Российские ракетоносцы Ту-95МС, сопровождаемые истребителями Су-35С, осуществили полет над нейтральными водами...

Подробнее
Митрополит Иларион выступил за обязательную вакцинацию священников от коронавируса

Митрополит Иларион выступил за обязательную вакцинацию священников от коронавируса

23-10-2021, 17:44

0

Архиерей Русской православной церкви митрополит Иларион сообщил о необходимости вакцинации священников против ковида в...

Подробнее
В РФ антипрививочников призвали сажать в тюрьму на 15 лет

В РФ антипрививочников призвали сажать в тюрьму на 15 лет

23-10-2021, 15:24

0

Чиновник из Челябинска Николай Сандаков заявил о необходимости введения жесткой меры наказания для яростных...

Подробнее
Минтруда рассказало гражданам в России о пособиях в 12 792 рубля

Минтруда рассказало гражданам в России о пособиях в 12 792 рубля

23-10-2021, 18:09

0

Пресс-служба Министерства труда России проинформировала граждан, которые в это сложное время оказались без работы, о...

Подробнее