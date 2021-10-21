Минтруда рассказало гражданам в России о пособиях в 12 792 рубля

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Пресс-служба Министерства труда России проинформировала граждан, которые в это сложное время оказались без работы, о том, что размер пособия по безработице с 2022 года изменится. Максимум, который можно будет получить, составит 12 792 рубля.
Подчеркивается, что поменяется только сумма пособия. Условия его получения останутся прежними.
Когда гражданин, оставшийся без работы не по собственному желанию, становится на учет на биржу труда, в течение первого квартала ему выплачивают 75 процентов от зарплаты. Однако сумма пособия имеет «потолок» и не может быть больше 12 792 рубля. В следующие три месяца размер пособия не может быть более 5 тысяч.
Минимальная сумма пособия по безработице - полторы тысячи рублей, передает приморский информационный ресурс «Конкурент».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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