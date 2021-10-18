Уже получают по 58 878 рублей. Жителям РФ рассказали, на какие выплаты они имеют право

Сегодня, 11:29

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Уже получают по 58 878 рублей. Жителям РФ рассказали, на какие выплаты они имеют право

Детали получения крупной денежной выплаты от государства озвучили специалисты Пенсионного фонда России. Указывается, что в случае рождения ребенка, семья имеет право получить пособие по родам, минимальный размер которого составляет 58 878 рублей, передает «Konkurent».

Эксперты ПФР отметили, что в случае осложненных родов, мать ребенка имеет право на увеличенную выплату от государства в размере 65 607 рублей. При многоплодной беременности размер помощи от государства также увеличивается, и составляет около 81 589 рублей. Специалисты отметили, что окончательный размер пособия рассчитывается, исходя из статуса женщины: ее среднего заработка, стипендии, денежного довольства или МРОТ. Таким образом, максимальная сумма выплат пособия по беременности и родам может составлять 340 795 рублей, а в случае осложненных родов или многоплодной беременности — 472 245 рублей. 

Эксперты напомнили, что формула расчета суммы пособия остается неизменной: доходы роженицы за 2 календарных года делятся на количество дней в этом периоде, и окончательный результат умножается на количество дней декрета. В случае, если роженица не имела официального источника дохода, она не может рассчитывать на пособие по беременности и родам — однако она имеет право на единовременную помощь по уходу за ребенком.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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