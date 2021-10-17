Социальные выплаты граждан РФ защитят от списания за долги

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Госдума России запретила списывать у граждан назначенные государством социальные выплаты за долги. Как подчеркнул заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, при разработке документа, который уже принят в первом чтении, учитывались ситуации, в которых может оказаться любой россиянин. Проектом закона предусмотрено, что гражданин может дать согласие на списание социальных выплат в счет погашения долга, однако он может в течение 14 дней обратиться в банк с просьбой о возврате списанных средств. Документ обязывает финансовые организации вернуть деньги владельцу в трехдневный срок.
Иными словами, механизм, который позволяет направлять часть полученных денег на погашения долга, был хорошо продуман авторами законопроекта.
Как отметил вице-спикер, принудительное списание долгов у тех граждан, которые остро нуждается деньгах, является недопустимой мерой. Законопроект вводит запрет на списание выплат в счет погашения кредитного долга и обеспечивает защиту соцвыплат от списания по исполнительным документам.
Проект закона, который Журавлев назвал одним из приоритетных, предполагает, что взыскать за долги нельзя социальные выплаты беременным женщинам и малоимущим гражданам.
Законопроект был поддержан правозащитниками. Так, руководитель проекта «Народного фронта» Евгения Лазарева высказала мнение о том, что единовременные выплаты и другая финансовая помощь предназначены для приобретения малоимущими гражданами товаров первой необходимости, а не для поддержания банковского сектора. Лазарева считает, что заемщик сам должен решать, какие средства направить на выплату долга.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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