Социальные выплаты граждан РФ защитят от списания за долги

Сегодня, 15:49

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Социальные выплаты граждан РФ защитят от списания за долги

Госдума России запретила списывать у граждан назначенные государством социальные выплаты за долги. Как подчеркнул заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, при разработке документа, который уже принят в первом чтении,  учитывались ситуации, в которых может оказаться любой россиянин. Проектом закона предусмотрено, что гражданин может дать согласие на списание социальных выплат в счет погашения долга, однако он может в течение 14 дней обратиться в банк с просьбой о возврате списанных средств. Документ обязывает финансовые организации вернуть деньги владельцу в трехдневный срок.

Иными словами, механизм, который позволяет направлять часть полученных денег на погашения долга, был хорошо продуман авторами законопроекта.

Как отметил вице-спикер, принудительное списание долгов у тех граждан, которые остро нуждается деньгах, является недопустимой мерой. Законопроект вводит запрет на списание выплат в счет погашения кредитного долга и обеспечивает защиту соцвыплат от списания по исполнительным документам.

Проект закона, который Журавлев назвал одним из приоритетных, предполагает, что взыскать за долги нельзя социальные выплаты беременным женщинам и малоимущим гражданам.

Законопроект был поддержан правозащитниками. Так, руководитель проекта «Народного фронта» Евгения Лазарева высказала мнение о том, что единовременные выплаты и другая финансовая помощь предназначены для приобретения малоимущими гражданами товаров первой необходимости, а не для поддержания банковского сектора. Лазарева считает, что заемщик сам должен решать, какие средства направить на выплату долга.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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