Выплата россиянам ко Дню отца 18 тысяч рублей от ПФР: разъяснение

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17 октября в России впервые будет отмечаться новый праздник - День отца. Праздник утвержден президентом страны - Владимиром Путиным, в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства.
В социальных сетях и мессенджерах появилась информация о денежной выплате мужчинам, которые имеют детей. Эти средства, как и детские выплаты ранее, будет распределять Пенсионный фонд.
В ПФР прокомментировали информацию о выплатах. Как выяснилось слухи не соответствуют действительности.
«Единовременные денежные выплаты отцам не предусмотрены. Но в случае, если женщина не имеет возможности воспользоваться правом получить разовую выплату при рождении ребенка, то ее может получить отец. Размер данной выплаты на сегодняшний день в Российской Федерации составляет около 18 800 рублей», - сообщили в Пенсионном фонде.
Кроме того, по линии того же ведомства, отцы могут оформить и получать ежемесячную выплату на детей в возрасте от восьми до семнадцати лет, в случае если мужчина воспитывает ребенка один.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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