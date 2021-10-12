Bloomberg: Владимир Путин хочет сэкономить лишние деньги на черный день

Сегодня, 11:09

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Bloomberg: Владимир Путин хочет сэкономить лишние деньги на черный день

В нынешнем году мировая стоимость энергоносителей продолжает радовать российских финансистов и банкиров. Цена нефти постоянно увеличивается, а стоимость газа в Европейском союзе уже переваливает через 1000 долларов за тысячу кубических метров, пишет онлайн издание ИноСМИ. 

Эти все возрастающие доходы привели к тому, что Фонд благосостояния Российской Федерации достиг рекордного уровня. Президентские выплаты нынешнего года охватили практически все группы населения страны. Однако лидер государства российского не хочет останавливаться на достигнутом. 

Президент Владимир Путин в настоящий период времени стремится к тому, чтобы сэкономить лишние деньги, полученные за счет удорожания газа и нефти, ещё и на черный день. Так считают авторы издания Bloomberg, написавшие большую статью на финансовую тему о России. Утвердив в этом году финансирование инфраструктурных проектов на сумму 35 млрд долларов, Владимир Путин наказал правительству ограничить дальнейшие расходы. 

Правительство прогнозирует, что в 2024 году размер фонда превысит 300 млрд долларов по сравнению с нынешними 190,5 млрд долларов, пишет bfm.ru. Министерство финансов заявляет, что дополнительные деньги необходимы «для снижения долгосрочных бюджетных и макроэкономических рисков, которые могут возникнуть в результате энергетического перехода», что может нанести серьезный удар по финансам Российской Федерации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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