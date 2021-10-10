Nature Communications: Солнечные панели на половине крыш мира удовлетворят ежегодные потребности в электричестве

Сегодня, 20:09

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Nature Communications: Солнечные панели на половине крыш мира удовлетворят ежегодные потребности в электричестве

Солнечные панели – наилучший на данный момент способ обеспечить себя экологичным электричеством.

50% крыш в мире потребуется покрыть солнечными панелями, чтобы обеспечить достаточным количеством электроэнергии для удовлетворения ежегодных потребностей всего мира. Об этом пишется в новой статье, опубликованной в Nature Communications. Таким образом, ученые представили глобальную оценку количеству солнечных панелей на крышах, которое необходимо для выработки возобновляемой энергии. 

Также в материале речь идет о том,  где их можно разместить. Это исследование является первым, где представлена  подробная карта глобального солнечного потенциала крыш, а также дается оценка их площади и солнечному покрову в масштабах от городов до континентов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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