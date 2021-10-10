Die Zeit: цены на газ привели к конфликту бедных и богатых в Германии

Сегодня, 17:09

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Die Zeit: цены на газ привели к конфликту бедных и богатых в Германии

В Германии из-за роста цен на газ возник конфликт бедных и богатых.

Издание Die Zeit сообщает, что в Ассоциации городов заявили о необходимости введения субсидий для бедных домохозяйств, чтобы энергия не стала привилегией богатых, передает портал «Экономика сегодня».

Директор ассоциации Герд Ландсберг подчеркнул, что задачей нового федерального правительства будет поддержание семей с ограниченными финансовыми возможностями, а также проведение мер, которые бы сдержали взрывной рост цен на отопление.

«Резкий рост цен на газ сильно ударит по многим муниципалитетам – за счет более высоких затрат на электроэнергию и отопление зданий, а также увеличившихся субсидий для получателей Hartz-IV», – подчеркнул Ландсберг.

Под термином Hartz-IV в ФРГ известен принятый в 2005 году закон, ограничивший помощь безработным. Стоит отметить, что в его разработке принимал участие Олаф Шольц, который входит в Социал-демократическую партию, победившую на выборах в 2021 году.

Пособие по Hartz-IV разделено на два типа – Arbeitslosengeld-1 и Arbeitslosengeld-2. Первое предполагает поддержку немцев, которые работали не менее 12 месяцев в течение двух последних лет. Второе пособие выплачивается тем, кто не работал более длительный срок. Эта выплата меньше, но при этом коммунальные расходы тех, кто получает такие выплаты, оплачивают муниципалитеты.

Ландсперг отметил, что в 2021 году муниципалитеты ожидают дефицит в 8–8,5 млрд евро, и в 2022 году он может оказаться таким же высоким. Подорожание газа будет способствовать еще большему дефициту.

Президент социальной ассоциации VdK Верена Бентели заявляет о необходимости ежегодной индексации пособий людям с низкими доходами. В противном случае число людей, которые не смогут позволить себе тепло в домах зимой, будет расти, а это может спровоцировать протестные акции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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