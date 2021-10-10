Пенсионерам в России могут выплатить по 15 тысяч рублей в декабре

Сегодня, 08:29

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Пенсионерам в России могут выплатить по 15 тысяч рублей в декабре

Петиция за повторную выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей стала одной из самых популярных  с момента создания сервиса, на котором собираются подписи за различные инициативы.

В сентябре российские пенсионеры получили по инициативе президента РФ Владимира Путина по 10 тыс. рублей. Сейчас же, как отметил экономист и эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода, государство может решиться на то, чтобы выплатить разово пенсионерам в декабре по 15 тыс. рублей, передает PRIMPRESS.

Он подчеркнул, что введение такой выплаты докажет, что государство поддерживает пожилых людей независимо от того, будут скоро выборы или нет. При этом, как считает Лобода, выплата может в дальнейшем стать регулярной.

Прокомментировала возможность повышения выплат и заместитель директора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Она сообщила, что в последние несколько лет при возможности государство вводит выплаты не только для пожилых людей, но и для других категорий граждан, испытывающих финансовые трудности, в том числе для семей с детьми.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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