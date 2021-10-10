Пенсионерам в России могут выплатить по 15 тысяч рублей в декабре

У ДНР нет шансов противостоять ударным дронам Bayraktar TB2
Военный корреспондент Александр Харченко считает, что силы самопровозглашенной ДНР не способны противостоять турецким...Подробнее
Петиция за повторную выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей стала одной из самых популярных с момента создания сервиса, на котором собираются подписи за различные инициативы.
В сентябре российские пенсионеры получили по инициативе президента РФ Владимира Путина по 10 тыс. рублей. Сейчас же, как отметил экономист и эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода, государство может решиться на то, чтобы выплатить разово пенсионерам в декабре по 15 тыс. рублей, передает PRIMPRESS.
Он подчеркнул, что введение такой выплаты докажет, что государство поддерживает пожилых людей независимо от того, будут скоро выборы или нет. При этом, как считает Лобода, выплата может в дальнейшем стать регулярной.
Прокомментировала возможность повышения выплат и заместитель директора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Она сообщила, что в последние несколько лет при возможности государство вводит выплаты не только для пожилых людей, но и для других категорий граждан, испытывающих финансовые трудности, в том числе для семей с детьми.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Военный корреспондент Александр Харченко считает, что силы самопровозглашенной ДНР не способны противостоять турецким...Подробнее
11 октября по линии Федерального фонда социального страхования (ФСС) россиянам будет выплачена новая стимулирующая...Подробнее
В октябре многие россияне могут оформить новую денежную выплату, обратившись в Пенсионный фонд России. Кто может...Подробнее
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска покинут Мали. На форуме Африка-Франция Макрон сказал,...Подробнее
Российские военные корреспонденты, которые работали на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики и...Подробнее
По мнению заведующего лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний федерального...Подробнее
Украинский журналист Денис Казанский сообщил на сайте «Главред» о настоящей катастрофе, которая наблюдается в Донецке...Подробнее
Военному блоку НАТО с большой степенью вероятности может угрожать тотальный распад в том случае, если французский лидер...Подробнее
Планы России по созданию Арктического флота раздражают американцев. Военный аналитик США Марк Эпископос отметил, что у...Подробнее
Главврач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков считает осень самым неудачным временем года для встречи человека c...Подробнее
Комментировать