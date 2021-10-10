Пенсионерам в России могут выплатить по 15 тысяч рублей в декабре

Петиция за повторную выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей стала одной из самых популярных с момента создания сервиса, на котором собираются подписи за различные инициативы.

В сентябре российские пенсионеры получили по инициативе президента РФ Владимира Путина по 10 тыс. рублей. Сейчас же, как отметил экономист и эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода, государство может решиться на то, чтобы выплатить разово пенсионерам в декабре по 15 тыс. рублей, передает PRIMPRESS .

Он подчеркнул, что введение такой выплаты докажет, что государство поддерживает пожилых людей независимо от того, будут скоро выборы или нет. При этом, как считает Лобода, выплата может в дальнейшем стать регулярной.

Прокомментировала возможность повышения выплат и заместитель директора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Она сообщила, что в последние несколько лет при возможности государство вводит выплаты не только для пожилых людей, но и для других категорий граждан, испытывающих финансовые трудности, в том числе для семей с детьми.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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