Граждан России предупредили о девальвации и обнулении денег в стране в 2022 году

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Известный российский экономист Михаил Хазин, предсказавший дефолт 1998 года, утверждает, что Центробанк готовит очередной этап девальвации национальной валюты.
По словам Хазина, Центробанку просто невыгодна сильная национальная валюта. По этой причине рубль будут искусственно девальвировать, чтобы укрепить позиции доллара и евро.
За последнее время в России значительно упала покупательская способность людей. По мнению экономиста Министерство финансов России и Центральный банк должны срочно предпринять какие-либо меры. Крепкая отечественная валюта невыгодна властям. Поэтому рубль будут искусственно понижать, чтобы укрепить позиции доллара и евро.
Причина заключается в том, что большинство товаров, запчастей, микрочипов ввозятся в РФ из-за рубежа. А следовательно девальвация рубля может дать волшебный пендель деловой активности в нашей стране.
Михаил Хазин вынужден признать, что для простых граждан эти меры могут обернуться полным крахом. Ведь накопления россиян обесцениваются не по дням, а по часам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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