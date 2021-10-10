Выплаты в 15 791 уже поступают на карты жителей РФ

В Пенсионном фонде России активизировали государственные выплаты пенсионерам по старости, которые будут начисляться только на карту платежной системы «Мир». Указывается, что данные изменения вступают в силу с октября текущего года, передает «Konkurent».

Специалисты ПФР пояснили, что те выплаты, которые пенсионеры получали не на карточку, будут предоставляться, как и прежде — методом адресной доставки, либо на отделения «Почты России». Для остальных пенсионеров средства будут поступать только на банковские карточки платежной системы «Мир».

Согласно данным Росстата, в 2021 году средний размер страховых пенсий по старости в России составляет 15 791 рублей — однако рассчитывается она индивидуально, и зависит в том числе от региона проживания пенсионера. К примеру, в Приморском крае средний размер пенсий по старости составляет 16 тысяч рублей, из-за повышенного прожиточного минимума в указанном регионе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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