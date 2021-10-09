В Петербурге предприниматели назвали рост зарплат угрозой для бизнеса

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Российские аналитики сообщили о взаимосвязи роста зарплат в Санкт-Петербурге и вероятностью критических угроз для бизнеса. Указывается, что чем выше номинальная заработная плата, тем чаще предпринимателям приходится увеличивать ставку для сотрудников, а это связано с серьезными рисками. Об этом пишет «РБК».
Согласно данным Минэкономразвития РФ, средняя зарплата в Петербурге в 2021 году выросла на 9.5%, и составляет около 73 тысяч рублей. Как следствие, потенциальный работник получил возможность отсеивать вакантные предложения, исходя из своих личных предпочтений — поскольку работодатель вынужден предлагать конкурентоспособную оплату труда.
Директор департамента трудовых отношений, компенсаций и льгот группы «Эталон» Екатерина Некрасова прокомментировала, что на петербургском рынке труда сформировалась исключительная ситуация: количество вакансий превышает число резюме кандидатов.
«Все работодатели включены в гонку по привлечению персонала и его удержанию. Пандемия наложила существенный отпечаток в виде оттока иностранной рабочей силы в период, когда компания должна выполнить необходимый объем работ в указанные сроки. Проблему кадров приходится решать за счет мультизадачных специалистов, когда один работник совмещает разные виды деятельности», - прокомментировала эксперт.Еще одной угрозой для бизнеса, связанной с бесконтрольным повышением зарплат, было названо прекращение работы бизнеса как такового — из-за того, что дельта доходов предпринимателей становится все меньше, удерживать бизнес-проекты становится все тяжелее.
«Предприниматели вынуждены искать альтернативы: привлекать студентов и молодых специалистов, участвовать в социальных проектах. Однако если повышение средней зарплаты в регионе не будет возведено в контролируемые рамки, большая часть бизнеса в Санкт-Петербурге просто исчезнет», -- добавила Екатерина Некрасова.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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