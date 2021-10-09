До 1 ноября. ПФР предупредил об истекающем сроке подачи заявления на выплату 10 000 рублей

Сегодня, 09:44

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До 1 ноября. ПФР предупредил об истекающем сроке подачи заявления на выплату 10 000 рублей

Семьи, в которых воспитываются дети школьного возраста, но не успевшие получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, имеют не так много времени, чтобы подать заявление на получение денег. Надо успеть это сделать в срок до 1 ноября 2021 года. Об этом напомнили в отделении ПФР по Чеченской республике.

В соответствии с указом президента страны Владимира Путина, на единовременную выплату вправе рассчитывать семьи с детьми, которым 6 лет исполнилось не позднее 1 сентября текущего года, а 18 - не ранее 3 июля, пишет «Конкурент». Деньги выдаются не только родителям, но также усыновителям, опекунам или попечителям.

Инвалиды и люди с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают получать общее образование, также имеют право на оформление такой выплаты - но совершеннолетие должно наступить 2 июля или раньше. Но если оно наступит позже, выплату могут оформить родители или опекуны. Они же могут получить выплаты, если такой ребенок-инвалид недееспособен.

Единовременная выплата может быть начислена не только на карты «Мир», но и на карты других платежных систем.

«При заполнении заявления родителям следует помнить, что в нем указываются именно реквизиты лицевого счета в банке, а не номер карты. Счет при этом должен принадлежать родителю, который подает заявление, а не кому-либо из близких и родственников», - сообщили в ведомстве.

Заявления на выплату принимаются только до первого ноября сего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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