World Oil: Путин своим заявлением о поставках газа в ЕС оставил газовиков США без зарплаты

Американский обозреватель Джо Кэрролл в статье для портала World Oil сообщил, что российские поставки газа в Европу сократили долю США на мировом рынке голубого топлива. В статье говорится, что американцы сейчас экспортируют все запасы своего сланцевого газа, но спрос растет.

Американские газовики с пессимизмом смотрят на возможность увеличения своего присутствия на мировом рынке. Как известно, сланцевый газ возникает при добыче сланцевой нефти. Его придется собирать и куда-то сбывать. Однако странам Западной Европы выгоднее покупать трубопроводный в России, которая является главным сдерживающим фактором для развития сбыта американского голубого топлива. Из-за России газовики штатов Оклахома, Вайоминг, Нью-Мексико, Колорадо, Канзас и Небраска могут остаться без зарплат.

Экспортеры сланцевого газа из США отгрузили на рынок все запасы. Однако этот факт не добавляет оптимизма американским бурильщикам, которые скептически относятся к возможному увеличению продаж. Между тем в Федеральном резервном банке Канзас-Сити заявили, что отказаться от увеличения поставок у американских газовиков не получится, так как газ, который является побочным продуктом бурения нефтяных скважин, все равно будет вырабатываться.

После выступления Путина о готовности дать в ЕС дополнительные объемы газа цены упали вдвое. Теперь американцы могут понести убытки, если станут продавать туда свое топливо.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700