До 12 792 рублей. Минтруда повышает размер пособия по безработице

Сегодня, 12:24

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До 12 792 рублей. Минтруда повышает размер пособия по безработице

В будущем году установленный Минтруда максимальный размер пособия по безработице, как ожидается, вырастет. Он будет аналогичен сумме МРОТ по состоянию на 2021 год - речь о 12 792 рублях. 

Сообщая об этом, издание «Конкурент» отмечает, что проект постановления правительства, где это прописан, уже вынесен на общественное обсуждение.

К слову, в нынешнем году размер максимального пособия по безработице находится на уровне 12 130 рублей - и эта сумма соответствует минимальному размеру оплаты труда, который был установлен в стране на 2021 год.

Получить его могут россияне, которые еще недавно работали, но потом утратили доход. Минимальное пособие полагается гражданам, которые не работали вообще, долго не работали или же ушли с работы по собственной вине.

Отметим, что российские работодатели, которые нанимают сотрудников, стоящих на учете по безработице, могут получить от государства субсидии. Средства выплачиваются также при приеме на работу граждан с ограничениями по здоровью, многодетных и одиноких родителей с детьми-инвалидами.

За каждого принятого на работу такого сотрудника компания может получить выплату в размере трех МРОТ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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