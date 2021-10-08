До 12 792 рублей. Минтруда повышает размер пособия по безработице

«Испытала шок»: Сибирячка рассказала о съеме квартиры и зарплатах в шведском Гетеборге
Анастасия, проживавшая ранее в городе Новосибирске Российской Федерации, рассказала журналисту онлайн-издания НГС о...Подробнее
В будущем году установленный Минтруда максимальный размер пособия по безработице, как ожидается, вырастет. Он будет аналогичен сумме МРОТ по состоянию на 2021 год - речь о 12 792 рублях.
Сообщая об этом, издание «Конкурент» отмечает, что проект постановления правительства, где это прописан, уже вынесен на общественное обсуждение.
К слову, в нынешнем году размер максимального пособия по безработице находится на уровне 12 130 рублей - и эта сумма соответствует минимальному размеру оплаты труда, который был установлен в стране на 2021 год.
Получить его могут россияне, которые еще недавно работали, но потом утратили доход. Минимальное пособие полагается гражданам, которые не работали вообще, долго не работали или же ушли с работы по собственной вине.
Отметим, что российские работодатели, которые нанимают сотрудников, стоящих на учете по безработице, могут получить от государства субсидии. Средства выплачиваются также при приеме на работу граждан с ограничениями по здоровью, многодетных и одиноких родителей с детьми-инвалидами.
За каждого принятого на работу такого сотрудника компания может получить выплату в размере трех МРОТ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Анастасия, проживавшая ранее в городе Новосибирске Российской Федерации, рассказала журналисту онлайн-издания НГС о...Подробнее
11 октября по линии Федерального фонда социального страхования (ФСС) россиянам будет выплачена новая стимулирующая...Подробнее
Британские читатели раскритиковали статью в Daily Mail, авторы которой обвиняют президента РФ Владимира Путина в...Подробнее
Россия хочет расколоть Великобританию, и спровоцировала преднамеренно энергетический кризис в том числе для этого. Об...Подробнее
6 октября главный санитарный врач Ирина Кузнецова подписала документ, в котором есть список сфер деятельности,...Подробнее
Сирийская армия готовится к масштабному наступлению в провинции Идлиб, о чем свидетельствует карта, на которой отражены...Подробнее
Многие россияне могут оформить через МФЦ денежную выплату, которая станет существенным подспорьем для семейного...Подробнее
После смены власти в Мали, французские войска готовятся покинуть страну. До этого считалось, что Франция ввела армию в...Подробнее
На днях представители террористического движения «Талибан» (запрещенная в России организация) и группировки «Джамаат...Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в регионе....Подробнее
Комментировать