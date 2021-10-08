Россияне на следующей неделе получат выплату в размере 68 811 рублей

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11 октября по линии Федерального фонда социального страхования (ФСС) россиянам будет выплачена новая стимулирующая надбавка. Выплаты будут приходить медикам до конца текущего года. Возможно, что в Минтруде продлят другие выплаты врачам на следующий год. В частности, по 68 811 рублей будет начисляться медикам, заразившимся коронавирусом в ходе своей профессиональной деятельности, пишет primpress.ru.
«Речь идет о выплатах, которые полагаются медицинским работникам, работающим с коронавирусной инфекцией» - пишет пресса.
Речь может идти о медиках, которые лечат непосредственно пациентов с COVID-19 и о тех, кто участвует в диагностике нового и опасного заболевания.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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