Россияне на следующей неделе получат выплату в размере 68 811 рублей

11 октября по линии Федерального фонда социального страхования (ФСС) россиянам будет выплачена новая стимулирующая надбавка. Выплаты будут приходить медикам до конца текущего года. Возможно, что в Минтруде продлят другие выплаты врачам на следующий год. В частности, по 68 811 рублей будет начисляться медикам, заразившимся коронавирусом в ходе своей профессиональной деятельности, пишет primpress.ru .

«Речь идет о выплатах, которые полагаются медицинским работникам, работающим с коронавирусной инфекцией» - пишет пресса.

Речь может идти о медиках, которые лечат непосредственно пациентов с COVID-19 и о тех, кто участвует в диагностике нового и опасного заболевания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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