ПФР объявил, кому и когда нужно подать заявление на новые 20 тысяч рублей

Сегодня, 10:24

0

Image 16+
ПФР объявил, кому и когда нужно подать заявление на новые 20 тысяч рублей

В октябре многие россияне могут оформить новую денежную выплату, обратившись в Пенсионный фонд России.

Кто может претендовать на такую выплату, рассказали в ПФР, передает PRIMPRESS.

Эта выплата введена для поддержки семей с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Эту выплату начали выплачивать в текущем году по обращению президента РФ Владимира Путина. Она предоставлялась единовременно и составляла 10 тыс. рублей на одного ребенка. Если в семье двое детей в возрасте от 6 до 18 лет, то семья получала 20 тыс. рублей.

Стоит отметить, что выплата предоставлялась и семьям в которых есть дети от 18 до 23 лет, если у них оформлена инвалидность и они продолжают обучение по школьной программе.

Оформить выплату можно до 1 ноября 2021 года, подчеркнули в ПФР.

Выплачиваться деньги по этой выплате ПФР будет на банковскую карту, но в данном случае получить ее можно на карту любой платежной системы, а не только на карту «Мир».

Чтобы оформить выплату, можно обратиться непосредственно в клиентскую службу ПФР, либо зарегистрировать заявление на портале госуслуг.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

ПФР объявил, кому и когда нужно подать заявление на новые 20 тысяч рублей

Сегодня, 10:24

«Обделенным» пенсионерам грозит индексация

Вчера, 21:24

По 50 тысяч рублей на семью. В МФЦ начали давать выплату россиянам

Вчера, 08:59

В ПФР рассказали о воможности получить пенсионные накопления одной суммой

6-10-2021, 15:39

По 30 818 рублей. Какие семьи имеют право на выплату от государства

5-10-2021, 09:59

По 17 200 разово, но каждому. Сообщения о выплате оказались делом рук мошенников

4-10-2021, 15:24

Энергетический кризис в Китае лишит жителей Петербурга модной одежды

4-10-2021, 10:29

От 30 тыс. рублей в банкоматах. Сбербанк обрадовал россиян

4-10-2021, 08:49

Россиянам придется отказаться от нефти и газа через 20 лет

2-10-2021, 18:34

Китай попросил Россию о помощи с электроэнергией

2-10-2021, 12:24

Новая волна выплат россиянам: кому на карту могут зачислить еще по 20 тысяч рублей

1-10-2021, 14:44

Не менее 19 188 рублей. Гражданам России рассказали о заработных платах

1-10-2021, 11:49

В России с 1 октября изменились зарплаты бюджетников, детские пособия и правила техосмотра

1-10-2021, 10:39

По 3 тыс. рублей каждому: Новая выплата набирает популярность

30-09-2021, 10:39

По 7 389 ежемесячно: жители России уже получают новое пособие

30-09-2021, 08:54

Начислят по 28 тысяч рублей: Новые деньги от ПФР получат 4 категории россиян

29-09-2021, 09:39

Могут уже писать заявление: ПФР обрадовал новой выплатой пенсионеров 55/60 лет

29-09-2021, 08:09

ПФР: в России миллионы пенсионеров получат пенсию за октябрь досрочно по новым графикам

28-09-2021, 09:59

Выдадут по 19 тысяч 200 рублей: ПФР обрадовал пенсионеров

28-09-2021, 09:34

Экономист Ордов сообщил, что россияне должны приготовиться к повышению пенсионного возраста

27-09-2021, 13:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Испытала шок»: Сибирячка рассказала о съеме квартиры и зарплатах в шведском Гетеборге

«Испытала шок»: Сибирячка рассказала о съеме квартиры и зарплатах в шведском Гетеборге

Вчера, 17:44

0

Анастасия, проживавшая ранее в городе Новосибирске Российской Федерации, рассказала журналисту онлайн-издания НГС о...

Подробнее
Daily Mail опубликовало тайные планы ученых США и Китая создать новый коронавирус

Daily Mail опубликовало тайные планы ученых США и Китая создать новый коронавирус

6-10-2021, 12:54

0

Ученые из Китая и США планировали создать новый коронавирус, который не имел бы прямых «предков» в природе. Об этом...

Подробнее
В Казани задержали подозреваемых в краже сейфа с деньгами из управления Следкома

В Казани задержали подозреваемых в краже сейфа с деньгами из управления Следкома

6-10-2021, 14:54

0

Подозреваемые в краже сейфа с 14 миллионами рублей из следственного отдела в Казани задержаны. Об этом представителей...

Подробнее
В ПФР рассказали о воможности получить пенсионные накопления одной суммой

В ПФР рассказали о воможности получить пенсионные накопления одной суммой

6-10-2021, 15:39

0

По словам сотрудников Пенсионного фонда, многие из россиян не в курсе, что, достигнув определенного возраста, можно...

Подробнее
Кардиолог Хадзегова объяснила важность статинов при ковиде

Кардиолог Хадзегова объяснила важность статинов при ковиде

6-10-2021, 17:14

0

Для коронавирусного инфицирования основными мишенями в человеческом организме являются сердце и сосуды. Что характерно...

Подробнее
Россияне высказались об идее сделать вакцинацию от коронавируса обязательной

Россияне высказались об идее сделать вакцинацию от коронавируса обязательной

6-10-2021, 19:59

0

Специалисты фонда «Общественное мнение» провели опрос среди россиян, чтобы выяснить их отношение к тому, чтобы в России...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

О чем умалчивают производители вакцин от коронавируса COVID-19: ученые выступили с разоблачением

О чем умалчивают производители вакцин от коронавируса COVID-19: ученые выступили с разоблачением

6-10-2021, 16:04

0

Специалисты компании Pfizer рассказали о том, что естественный иммунитет лучше защищает от коронавируса, чем...

Подробнее
Роспотребнадзор обнародовал список обязанных вакцинироваться

Роспотребнадзор обнародовал список обязанных вакцинироваться

Вчера, 00:14

0

6 октября главный санитарный врач Ирина Кузнецова подписала документ, в котором есть список сфер деятельности,...

Подробнее
РИА Новости: РФ обвиняют в попытках расколоть Великобританию

РИА Новости: РФ обвиняют в попытках расколоть Великобританию

Вчера, 13:09

0

Россия хочет расколоть Великобританию, и спровоцировала преднамеренно энергетический кризис в том числе для этого. Об...

Подробнее
Daily Mail: жители Великобритании встали на сторону Путина

Daily Mail: жители Великобритании встали на сторону Путина

Вчера, 11:14

0

Британские читатели раскритиковали статью в Daily Mail, авторы которой обвиняют президента РФ Владимира Путина в...

Подробнее