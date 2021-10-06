ПФР объявил, кому и когда нужно подать заявление на новые 20 тысяч рублей

В октябре многие россияне могут оформить новую денежную выплату, обратившись в Пенсионный фонд России.

Кто может претендовать на такую выплату, рассказали в ПФР, передает PRIMPRESS .

Эта выплата введена для поддержки семей с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Эту выплату начали выплачивать в текущем году по обращению президента РФ Владимира Путина. Она предоставлялась единовременно и составляла 10 тыс. рублей на одного ребенка. Если в семье двое детей в возрасте от 6 до 18 лет, то семья получала 20 тыс. рублей.

Стоит отметить, что выплата предоставлялась и семьям в которых есть дети от 18 до 23 лет, если у них оформлена инвалидность и они продолжают обучение по школьной программе.

Оформить выплату можно до 1 ноября 2021 года, подчеркнули в ПФР.

Выплачиваться деньги по этой выплате ПФР будет на банковскую карту, но в данном случае получить ее можно на карту любой платежной системы, а не только на карту «Мир».

Чтобы оформить выплату, можно обратиться непосредственно в клиентскую службу ПФР, либо зарегистрировать заявление на портале госуслуг.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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