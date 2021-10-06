«Обделенным» пенсионерам грозит индексация

Сегодня, 21:24

0

Image 16+
«Обделенным» пенсионерам грозит индексация

Законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам был внесен в Госдуму по инициативе депутатов Ненецкого автономного округа. Согласно данной инициативе, все работающие пенсионеры должны получить проиндексированную пенсию, что позволит укрепить финансовое положение таких граждан. Об этом сообщает «Konkurent».

Согласно разъяснению депутатов Ненецкого автономного округа, прекращение индексирования пенсий работающих пенсионеров крайне негативно отражается на финансовом благосостоянии таких граждан. Чиновники подчеркнули, что ответной реакцией пенсионеров на отсутствие индексации стал массовый переход на «серую зарплату», и сокращение числа официально работающих граждан. 

«В результате отмены индексации пенсий большая часть работающих пенсионеров перешла в сферу теневой занятости. Это способствовало потере бюджета из-за неуплаченного НДФЛ в размере примерно 300 миллиардов рублей в год», - прокомментировали министры. 

Чиновники добавили, что по примерным подсчетам, отказ от индексации привел к сокращению числа работающих пенсионеров на треть с 2016 года — теперь это число составляет всего 9 млн 883 тыс. человек. Указывается, что посредством введения законопроекта о возвращении индексации пенсий, правительство сможет простимулировать работающих пенсионеров не бояться получать белую зарплату — ожидается, что в случае одобрения, постановление может вступить в силу уже в 2022 году.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Обделенным» пенсионерам грозит индексация

Сегодня, 21:24

По 50 тысяч рублей на семью. В МФЦ начали давать выплату россиянам

Сегодня, 08:59

В ПФР рассказали о воможности получить пенсионные накопления одной суммой

6-10-2021, 15:39

По 30 818 рублей. Какие семьи имеют право на выплату от государства

5-10-2021, 09:59

По 17 200 разово, но каждому. Сообщения о выплате оказались делом рук мошенников

4-10-2021, 15:24

Энергетический кризис в Китае лишит жителей Петербурга модной одежды

4-10-2021, 10:29

От 30 тыс. рублей в банкоматах. Сбербанк обрадовал россиян

4-10-2021, 08:49

Россиянам придется отказаться от нефти и газа через 20 лет

2-10-2021, 18:34

Китай попросил Россию о помощи с электроэнергией

2-10-2021, 12:24

Новая волна выплат россиянам: кому на карту могут зачислить еще по 20 тысяч рублей

1-10-2021, 14:44

Не менее 19 188 рублей. Гражданам России рассказали о заработных платах

1-10-2021, 11:49

В России с 1 октября изменились зарплаты бюджетников, детские пособия и правила техосмотра

1-10-2021, 10:39

По 3 тыс. рублей каждому: Новая выплата набирает популярность

30-09-2021, 10:39

По 7 389 ежемесячно: жители России уже получают новое пособие

30-09-2021, 08:54

Начислят по 28 тысяч рублей: Новые деньги от ПФР получат 4 категории россиян

29-09-2021, 09:39

Могут уже писать заявление: ПФР обрадовал новой выплатой пенсионеров 55/60 лет

29-09-2021, 08:09

ПФР: в России миллионы пенсионеров получат пенсию за октябрь досрочно по новым графикам

28-09-2021, 09:59

Выдадут по 19 тысяч 200 рублей: ПФР обрадовал пенсионеров

28-09-2021, 09:34

Экономист Ордов сообщил, что россияне должны приготовиться к повышению пенсионного возраста

27-09-2021, 13:44

ПФР обрадовал россиян индексацией материнского капитала в размере 11200 рублей

27-09-2021, 10:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Испытала шок»: Сибирячка рассказала о съеме квартиры и зарплатах в шведском Гетеборге

«Испытала шок»: Сибирячка рассказала о съеме квартиры и зарплатах в шведском Гетеборге

Сегодня, 17:44

0

Анастасия, проживавшая ранее в городе Новосибирске Российской Федерации, рассказала журналисту онлайн-издания НГС о...

Подробнее
В Иране пригрозили Азербайджану войной отобрать Нахичевань и Карабах

В Иране пригрозили Азербайджану войной отобрать Нахичевань и Карабах

6-10-2021, 11:14

0

В Иране готовы к войне против Азербайджана и могут уничтожить эту страну, если Баку не прекратит провокации у иранской...

Подробнее
Daily Mail опубликовало тайные планы ученых США и Китая создать новый коронавирус

Daily Mail опубликовало тайные планы ученых США и Китая создать новый коронавирус

6-10-2021, 12:54

0

Ученые из Китая и США планировали создать новый коронавирус, который не имел бы прямых «предков» в природе. Об этом...

Подробнее
В РФ штрафовать за отсутствие обязательных прививок от коронавируса начнут после 1 декабря

В РФ штрафовать за отсутствие обязательных прививок от коронавируса начнут после 1 декабря

6-10-2021, 07:34

0

После 1 декабря 2021 года будет введена система штрафования за отсутствие прививок от коронавируса для некоторых...

Подробнее
Псаки рассказала об отношении Байдена к Зеленскому после появления «Досье Пандоры»

Псаки рассказала об отношении Байдена к Зеленскому после появления «Досье Пандоры»

6-10-2021, 10:34

0

Отношение президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена к президенту Украины Владимиру Зеленскому после...

Подробнее
NetEasе: РФ отправит на дно японские «Идзумо» при угрозе Курильским островам

NetEasе: РФ отправит на дно японские «Идзумо» при угрозе Курильским островам

6-10-2021, 09:19

0

В случае, если Япония перейдет черту касательно Курильских островов, то Россия в ответ может уничтожить японские...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Кардиолог Хадзегова объяснила важность статинов при ковиде

Кардиолог Хадзегова объяснила важность статинов при ковиде

6-10-2021, 17:14

0

Для коронавирусного инфицирования основными мишенями в человеческом организме являются сердце и сосуды. Что характерно...

Подробнее
В Казани задержали подозреваемых в краже сейфа с деньгами из управления Следкома

В Казани задержали подозреваемых в краже сейфа с деньгами из управления Следкома

6-10-2021, 14:54

0

Подозреваемые в краже сейфа с 14 миллионами рублей из следственного отдела в Казани задержаны. Об этом представителей...

Подробнее
В ПФР рассказали о воможности получить пенсионные накопления одной суммой

В ПФР рассказали о воможности получить пенсионные накопления одной суммой

6-10-2021, 15:39

0

По словам сотрудников Пенсионного фонда, многие из россиян не в курсе, что, достигнув определенного возраста, можно...

Подробнее
Россияне высказались об идее сделать вакцинацию от коронавируса обязательной

Россияне высказались об идее сделать вакцинацию от коронавируса обязательной

6-10-2021, 19:59

0

Специалисты фонда «Общественное мнение» провели опрос среди россиян, чтобы выяснить их отношение к тому, чтобы в России...

Подробнее