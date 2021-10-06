«Обделенным» пенсионерам грозит индексация

Законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам был внесен в Госдуму по инициативе депутатов Ненецкого автономного округа. Согласно данной инициативе, все работающие пенсионеры должны получить проиндексированную пенсию, что позволит укрепить финансовое положение таких граждан. Об этом сообщает «Konkurent».

Согласно разъяснению депутатов Ненецкого автономного округа, прекращение индексирования пенсий работающих пенсионеров крайне негативно отражается на финансовом благосостоянии таких граждан. Чиновники подчеркнули, что ответной реакцией пенсионеров на отсутствие индексации стал массовый переход на «серую зарплату», и сокращение числа официально работающих граждан.

«В результате отмены индексации пенсий большая часть работающих пенсионеров перешла в сферу теневой занятости. Это способствовало потере бюджета из-за неуплаченного НДФЛ в размере примерно 300 миллиардов рублей в год», - прокомментировали министры.

Чиновники добавили, что по примерным подсчетам, отказ от индексации привел к сокращению числа работающих пенсионеров на треть с 2016 года — теперь это число составляет всего 9 млн 883 тыс. человек. Указывается, что посредством введения законопроекта о возвращении индексации пенсий, правительство сможет простимулировать работающих пенсионеров не бояться получать белую зарплату — ожидается, что в случае одобрения, постановление может вступить в силу уже в 2022 году.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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