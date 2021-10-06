По 50 тысяч рублей на семью. В МФЦ начали давать выплату россиянам

Сегодня, 08:59

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По 50 тысяч рублей на семью. В МФЦ начали давать выплату россиянам

Многие россияне могут оформить через МФЦ денежную выплату, которая станет существенным подспорьем для семейного бюджета. Получить средства можно только раз. А выплата полагается семьям при рождении ребенка, пишет PRIMPRESS.

Получить ее могут семьи, проживающие во всех регионах страны. Но размер выплаты отличается. По данным Министерства труда и социальной политики Приморья, на эти цели в регионе выделено 150 миллионов рублей.

Так, семьям, у которых появится первый ребенок, выплачивают по 31 тысяче рублей.

Если мать в возрасте от 18 до 25 лет, сумма единовременной выплаты будет больше - около 50 тысяч рублей.

Для того, чтобы получить выплату, следует обратиться с заявлением в любой ближайший МФЦ. Заявку также можно подать через любой региональный портал. Главное, успеть это сделать в срок до шести месяцев с момента появления на свет младенца.

Единоразовая выплата при рождении ребенка полагается всем семьям, вне зависимости от уровня доходов. Главных условий всего два - гражданство России и местная прописка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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