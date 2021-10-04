В ПФР рассказали о воможности получить пенсионные накопления одной суммой

Сегодня, 15:39

0

Image 16+
В ПФР рассказали о воможности получить пенсионные накопления одной суммой

По словам сотрудников Пенсионного фонда, многие из россиян не в курсе, что, достигнув определенного возраста, можно забрать свои пенсионные накопления одной суммой. Многие из будущих пенсионеров смогут воспользоваться своим правом уже этой осенью. Получить выплату можно в ПФР или в НПФ - в зависимости от места формирования пенсионных накоплений граждан. Об этом сообщает Царьград.

Так, возможность получить одной суммой все свои пенсионные накопления есть у тех, кому на данный момент исполнилось 55-68 лет: женщины 1957-1966 годов, а также мужчины 1953-1966 годов рождения.

Однако, для получения полной суммы накопленного претендент должен соответствовать еще одному условию: с 2002 по 2004 года будущий пенсионер должен был работать официально, а его работодатель - оплачивать соцстраху положенные за сотрудника взносы. При этом, как уточнили в ПФР, берутся во внимание лишь взносы с «белой» зарплаты.

Есть еще ряд граждан, кому положена полная денежная выплата - это участники программы государственного софинансирования пенсии. Вступить в неё можно было до 31 декабря 2014 года, а сейчас программа уже закрыта.

Однако те будущие пенсионеры, кто ранее оформил себе накопительную пенсию, такие единовременные выплаты получить не смогут.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В ПФР рассказали о воможности получить пенсионные накопления одной суммой

Сегодня, 15:39

По 30 818 рублей. Какие семьи имеют право на выплату от государства

Вчера, 09:59

По 17 200 разово, но каждому. Сообщения о выплате оказались делом рук мошенников

4-10-2021, 15:24

Энергетический кризис в Китае лишит жителей Петербурга модной одежды

4-10-2021, 10:29

От 30 тыс. рублей в банкоматах. Сбербанк обрадовал россиян

4-10-2021, 08:49

Россиянам придется отказаться от нефти и газа через 20 лет

2-10-2021, 18:34

Китай попросил Россию о помощи с электроэнергией

2-10-2021, 12:24

Новая волна выплат россиянам: кому на карту могут зачислить еще по 20 тысяч рублей

1-10-2021, 14:44

Не менее 19 188 рублей. Гражданам России рассказали о заработных платах

1-10-2021, 11:49

В России с 1 октября изменились зарплаты бюджетников, детские пособия и правила техосмотра

1-10-2021, 10:39

По 3 тыс. рублей каждому: Новая выплата набирает популярность

30-09-2021, 10:39

По 7 389 ежемесячно: жители России уже получают новое пособие

30-09-2021, 08:54

Начислят по 28 тысяч рублей: Новые деньги от ПФР получат 4 категории россиян

29-09-2021, 09:39

Могут уже писать заявление: ПФР обрадовал новой выплатой пенсионеров 55/60 лет

29-09-2021, 08:09

ПФР: в России миллионы пенсионеров получат пенсию за октябрь досрочно по новым графикам

28-09-2021, 09:59

Выдадут по 19 тысяч 200 рублей: ПФР обрадовал пенсионеров

28-09-2021, 09:34

Экономист Ордов сообщил, что россияне должны приготовиться к повышению пенсионного возраста

27-09-2021, 13:44

ПФР обрадовал россиян индексацией материнского капитала в размере 11200 рублей

27-09-2021, 10:39

Мишустин заявил, что ряд категорий российских граждан получат выплаты в размере 68 тысяч рублей

27-09-2021, 08:09

Даже после выборов в Госдуму всем пенсионерам РФ могут повторить выплату по 10 тысяч рублей

26-09-2021, 23:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ПФР обратился к жителям России, которым до пенсии осталось 5 лет или меньше

ПФР обратился к жителям России, которым до пенсии осталось 5 лет или меньше

3-10-2021, 21:39

0

Пенсионный фонд России предоставил информацию для тех граждан, которым до выхода на пенсию осталось менее 5 лет....

Подробнее
«Царьград» разоблачил ложь о коронавирусе и выяснил, что нам врут

«Царьград» разоблачил ложь о коронавирусе и выяснил, что нам врут

4-10-2021, 09:44

0

«Царьград» опубликовал информацию о нестыковках между официальной информацией о коронавирусе и реальным положением дел....

Подробнее
Журналист Рич нашел у Джо Байдена девять из десяти признаков болезни Альцгеймера

Журналист Рич нашел у Джо Байдена девять из десяти признаков болезни Альцгеймера

4-10-2021, 09:39

0

Уже 9 из 10 признаков деменции заметил у президента США Джо Байдена журналист Мик Рич. Он рассказал, что сравнил...

Подробнее
Энергетический кризис в Китае лишит жителей Петербурга модной одежды

Энергетический кризис в Китае лишит жителей Петербурга модной одежды

4-10-2021, 10:29

0

Меры, которые были приняты властями Китая о сокращении энергопотребления на предприятиях и сокращении рабочего времени,...

Подробнее
В Коврове полуторагодовалый ребенок запер мать на балконе

В Коврове полуторагодовалый ребенок запер мать на балконе

4-10-2021, 12:04

0

В Коврове (Владимирская область) мать полуторагодовалого ребенка вышла на минутку на балкон, а малыш в это время...

Подробнее
От 30 тыс. рублей в банкоматах. Сбербанк обрадовал россиян

От 30 тыс. рублей в банкоматах. Сбербанк обрадовал россиян

4-10-2021, 08:49

0

Клиенты Сбербанка отныне имеют возможность оформить потребительский кредит без обеспечения прямо в банкоматах страны....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

По 17 200 разово, но каждому. Сообщения о выплате оказались делом рук мошенников

По 17 200 разово, но каждому. Сообщения о выплате оказались делом рук мошенников

4-10-2021, 15:24

0

В пресс-службах правительства и Пенсионного фонда опровергли распространенные сведения о новой выплате. За рассылкой...

Подробнее
Уходя от погони, житель Казани дважды протаранил машину ГИБДД

Уходя от погони, житель Казани дважды протаранил машину ГИБДД

4-10-2021, 16:14

0

Житель Казани, уходя от ночной погони, умудрился дважды протаранить автомобиль ГИБДД. Об инциденте, ссылаясь на...

Подробнее
Министр здравоохранения Мурманской области Панычев: «Как поведет себя коронавирус в этом году – неизвестно»

Министр здравоохранения Мурманской области Панычев: «Как поведет себя коронавирус в этом году – неизвестно»

4-10-2021, 11:04

0

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев выступает за вакцинацию и призывает северян прививаться и от...

Подробнее
Daily Mail опубликовало тайные планы ученых США и Китая создать новый коронавирус

Daily Mail опубликовало тайные планы ученых США и Китая создать новый коронавирус

Сегодня, 12:54

0

Ученые из Китая и США планировали создать новый коронавирус, который не имел бы прямых «предков» в природе. Об этом...

Подробнее