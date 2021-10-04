В ПФР рассказали о воможности получить пенсионные накопления одной суммой

ПФР обратился к жителям России, которым до пенсии осталось 5 лет или меньше
Пенсионный фонд России предоставил информацию для тех граждан, которым до выхода на пенсию осталось менее 5 лет....Подробнее
По словам сотрудников Пенсионного фонда, многие из россиян не в курсе, что, достигнув определенного возраста, можно забрать свои пенсионные накопления одной суммой. Многие из будущих пенсионеров смогут воспользоваться своим правом уже этой осенью. Получить выплату можно в ПФР или в НПФ - в зависимости от места формирования пенсионных накоплений граждан. Об этом сообщает Царьград.
Так, возможность получить одной суммой все свои пенсионные накопления есть у тех, кому на данный момент исполнилось 55-68 лет: женщины 1957-1966 годов, а также мужчины 1953-1966 годов рождения.
Однако, для получения полной суммы накопленного претендент должен соответствовать еще одному условию: с 2002 по 2004 года будущий пенсионер должен был работать официально, а его работодатель - оплачивать соцстраху положенные за сотрудника взносы. При этом, как уточнили в ПФР, берутся во внимание лишь взносы с «белой» зарплаты.
Есть еще ряд граждан, кому положена полная денежная выплата - это участники программы государственного софинансирования пенсии. Вступить в неё можно было до 31 декабря 2014 года, а сейчас программа уже закрыта.
Однако те будущие пенсионеры, кто ранее оформил себе накопительную пенсию, такие единовременные выплаты получить не смогут.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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