По 30 818 рублей. Какие семьи имеют право на выплату от государства

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Некоторые российские семьи начали получать внушительные региональные выплаты, пишет «Конкурент». Речь, как уточняет издание, о разовой материальной помощи жителям Приморского края, у которых появился первый ребенок. Сумма выплаты составляет 30 818 рублей. В других регионах сумма пособия иная, ее размер следует уточнять.
В правительстве Приморья рассказали, что деньги уже выплачены более чем 5 тысячам семей, у которых родился первый ребенок.
«Оформить выплату могут абсолютно все семьи с первенцем без предъявления требований к доходам родителей. Важно, чтобы семья проживала в Приморском крае и имела гражданство России», – приводит издание слова регионального министра Светланы Красицкой.
При этом семьи, которые хотят получить выплату, должны успеть подать заявление в срок до полугода с момента рождения первого ребенка или его усыновления.
Отмечается, разовая выплата в Приморье была учреждена в 2019 году, когда в стране был запущен национальный проект «Демография».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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