По 17 200 разово, но каждому. Сообщения о выплате оказались делом рук мошенников

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В пресс-службах правительства и Пенсионного фонда опровергли распространенные сведения о новой выплате. За рассылкой стоят мошенники.
В последние несколько недель в Сети массово рассылаются сообщения о выплате, которую якобы смогут получить абсолютно все жители России в возрасте от 21 до 71 года. В них говорится, что решение об этом якобы было принято российским правительством еще в сентябре, а сумма материальной поддержки составит 17 200 рублей.
В пресс-службе правительства поспешили выступить с опровержением и предупредили граждан о том, что за подобной рассылкой стоят мошенники. Никакого решения о выплате в 17 200 рублей не принималось. Россиян призвали быть внимательными и не переходить по ссылке, указанной в рассылке. Также нельзя вводить свои персональные данные. Мошенники могут использовать их в своих целях.
С подобным предупреждением выступила и пресс-служба ПФР.
Россиянам, которые получают подобные сообщения, следует игнорировать их. Вся реальная информация о выплатах от государства приводится только на официальных порталах ведомств, пишет «Конкурент».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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