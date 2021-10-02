По 17 200 разово, но каждому. Сообщения о выплате оказались делом рук мошенников

Сегодня, 15:24

0

Image 16+
По 17 200 разово, но каждому. Сообщения о выплате оказались делом рук мошенников

В пресс-службах правительства и Пенсионного фонда опровергли распространенные сведения о новой выплате. За рассылкой стоят мошенники.

В последние несколько недель в Сети массово рассылаются сообщения о выплате, которую якобы смогут получить абсолютно все жители России в возрасте от 21 до 71 года. В них говорится, что решение об этом якобы было принято российским правительством еще в сентябре, а сумма материальной поддержки составит 17 200 рублей.

В пресс-службе правительства поспешили выступить с опровержением и предупредили граждан о том, что за подобной рассылкой стоят мошенники. Никакого решения о выплате в 17 200 рублей не принималось. Россиян призвали быть внимательными и не переходить по ссылке, указанной в рассылке. Также нельзя вводить свои персональные данные. Мошенники могут использовать их в своих целях.

С подобным предупреждением выступила и пресс-служба ПФР.

Россиянам, которые получают подобные сообщения, следует игнорировать их. Вся реальная информация о выплатах от государства приводится только на официальных порталах ведомств, пишет «Конкурент».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

По 17 200 разово, но каждому. Сообщения о выплате оказались делом рук мошенников

Сегодня, 15:24

Энергетический кризис в Китае лишит жителей Петербурга модной одежды

Сегодня, 10:29

От 30 тыс. рублей в банкоматах. Сбербанк обрадовал россиян

Сегодня, 08:49

Россиянам придется отказаться от нефти и газа через 20 лет

2-10-2021, 18:34

Китай попросил Россию о помощи с электроэнергией

2-10-2021, 12:24

Новая волна выплат россиянам: кому на карту могут зачислить еще по 20 тысяч рублей

1-10-2021, 14:44

Не менее 19 188 рублей. Гражданам России рассказали о заработных платах

1-10-2021, 11:49

В России с 1 октября изменились зарплаты бюджетников, детские пособия и правила техосмотра

1-10-2021, 10:39

По 3 тыс. рублей каждому: Новая выплата набирает популярность

30-09-2021, 10:39

По 7 389 ежемесячно: жители России уже получают новое пособие

30-09-2021, 08:54

Начислят по 28 тысяч рублей: Новые деньги от ПФР получат 4 категории россиян

29-09-2021, 09:39

Могут уже писать заявление: ПФР обрадовал новой выплатой пенсионеров 55/60 лет

29-09-2021, 08:09

ПФР: в России миллионы пенсионеров получат пенсию за октябрь досрочно по новым графикам

28-09-2021, 09:59

Выдадут по 19 тысяч 200 рублей: ПФР обрадовал пенсионеров

28-09-2021, 09:34

Экономист Ордов сообщил, что россияне должны приготовиться к повышению пенсионного возраста

27-09-2021, 13:44

ПФР обрадовал россиян индексацией материнского капитала в размере 11200 рублей

27-09-2021, 10:39

Мишустин заявил, что ряд категорий российских граждан получат выплаты в размере 68 тысяч рублей

27-09-2021, 08:09

Даже после выборов в Госдуму всем пенсионерам РФ могут повторить выплату по 10 тысяч рублей

26-09-2021, 23:24

В ПФР напомнили российским гражданам о возможности получить новую выплату в размере 15 383 рубля

26-09-2021, 15:44

Начнут выплачивать с 27 сентября. Сбербанк обрадовал россиян долгожданными выплатами

26-09-2021, 13:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Подмосковье рассказали, кто примет решение о введении локдауна

В Подмосковье рассказали, кто примет решение о введении локдауна

1-10-2021, 16:04

0

Новая волна коронавируса с каждым днем все больше ухудшает санитарно-эпидемиологическую обстановку в России....

Подробнее
Врачи рассказали, сколько вакцинированных попадает в больницы с коронавирусом

Врачи рассказали, сколько вакцинированных попадает в больницы с коронавирусом

2-10-2021, 15:04

0

Люди, привитые от коронавируса, иногда оказываются в больнице, так как вакцинация не способна полностью защитить от...

Подробнее
Эксперт Коротченко назвал вероятный ответ РФ на продажу турецких БПЛА Bayraktar TB2 Украине

Эксперт Коротченко назвал вероятный ответ РФ на продажу турецких БПЛА Bayraktar TB2 Украине

2-10-2021, 12:04

0

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко поделился своим мнением о том, как...

Подробнее
Sohu: Россия столкнется с деликатной проблемой, если ударит по американскому авианосцу

Sohu: Россия столкнется с деликатной проблемой, если ударит по американскому авианосцу

2-10-2021, 12:39

0

Китайские эксперты охарактеризовали такой тип кораблей, как авианосец, как судно с уязвимостями. Эффективность боевого...

Подробнее
Китай попросил Россию о помощи с электроэнергией

Китай попросил Россию о помощи с электроэнергией

2-10-2021, 12:24

0

Китай попросил Россию увеличить поставки электроэнергии. Об этом сообщает британская The Telegraph. По ее сведениям,...

Подробнее
Впервые оценена мощь удара российской крылатой ракеты «Калибр»

Впервые оценена мощь удара российской крылатой ракеты «Калибр»

2-10-2021, 12:04

0

Пуски крылатых ракет «Калибр» с борта дизель-электрической подводной лодки проекта «Варшавянка» ВМС Алжира позволили...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Россиянам придется отказаться от нефти и газа через 20 лет

Россиянам придется отказаться от нефти и газа через 20 лет

2-10-2021, 18:34

0

Как известно, энергия присутствует в жизни большинства людей. Она дает свет, тепло и охлаждает дома, а также...

Подробнее
В Краснодаре припаркованные автомобили залило бетоном

В Краснодаре припаркованные автомобили залило бетоном

Вчера, 13:39

0

В Краснодаре на припаркованные машины пролился «дождь» - да не простой, бетонный. Об инциденте сообщает издание «За...

Подробнее
Боевой вертолет AH-1 Super Cobra открыл огонь по иранским военнослужащим на границе с Азербайджаном: трое погибших

Боевой вертолет AH-1 Super Cobra открыл огонь по иранским военнослужащим на границе с Азербайджаном: трое погибших

Вчера, 12:59

0

Вследствие ошибочного маневра иранского вертолета, минимум трое солдат скончалось в конфликтной зоне. Сообщается, что...

Подробнее
«Царьград» разоблачил ложь о коронавирусе и выяснил, что нам врут

«Царьград» разоблачил ложь о коронавирусе и выяснил, что нам врут

Сегодня, 09:44

0

«Царьград» опубликовал информацию о нестыковках между официальной информацией о коронавирусе и реальным положением дел....

Подробнее