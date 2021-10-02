Энергетический кризис в Китае лишит жителей Петербурга модной одежды

Меры, которые были приняты властями Китая о сокращении энергопотребления на предприятиях и сокращении рабочего времени, а также об остановке некоторых производств, негативным образом скажутся на сроках выполнения заказов и поставках товаров, а значит, от этого пострадают конечные потребители. Так, в петербургской Melon Fashion Group уже забеспокоились о том, что могут быть сложности с выполнением заказов по пошиву весенних коллекций. Там даже рассматривают возможность переноса производств в другие страны. Как сказал директор департамента развития Melon Fashion Group Игорь Мальтинский, вопрос о том, как эти проблемы отразятся на бизнесе многих компаний, у которых есть производства в Китае, является довольно острым.

Подчеркнем, что товары для Melon Fashion Group производят в Китае, Бангладеш, Турции, Индии и ряде стран СНГ. Однако большая часть производств расположена в КНР. Но их невозможно перенести быстро.

Как известно, в 20 китайских провинциях ввели ограничения на потребление электроэнергии из-за дефицита угля и нагрузки на энергосистему.

В северо-восточных регионах Китая из-за нехватки электроэнергии местные власти начали вводить ограничения для энергоемких промышленных предприятий и для домохозяйств. В других регионах страны промышленным предприятиям были предписаны сокращения энергопотребления, продолжительности рабочего времени или полная остановка производства. Такие меры приняты относительно сталелитейных предприятий, производителей текстиля и других энергоемких отраслей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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