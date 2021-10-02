От 30 тыс. рублей в банкоматах. Сбербанк обрадовал россиян

Клиенты Сбербанка отныне имеют возможность оформить потребительский кредит без обеспечения прямо в банкоматах страны. Об этом проинформировали в пресс-службе кредитной организации, передает издание «Конкурент».

В сообщении сказано, что минимальная сумма кредита, который могут оформить россияне, составляет 30 тысяч рублей. Максимум, на что могут претендовать граждане - 3 миллиона. Клиентам «зарплатных проектов» банк может оформить займ в размере 5 миллионов рублей.

«Услуга доступна в банкоматах с сенсорным экраном», – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее банк запустил сервис «Деньги до зарплаты», который может стать «выручалочкой» для миллионов граждан страны. «Зарплатные клиенты» могут воспользоваться микрокредитованием и занять деньги по ставке 1,7 процента в месяц.

Все, что для этого необходимо, подать заявку на оформление через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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