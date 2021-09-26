Выдадут по 19 тысяч 200 рублей: ПФР обрадовал пенсионеров

Пенсионный фонд сообщил о том, кто в 2021 году получит дополнительно 19 200 рублей.

PRIMPRESS пишет о том, что денежная прибавка к пенсии по старости будет начислена многим пенсионерам.

В ПФР объяснили, что начисляться эта денежная прибавка к страховой пенсии по старости будет тем пожилым гражданам, которые имеют не менее 30 лет трудового стажа, накопленного в сельской местности. Им начислять доплату в размере 25% от размера фиксированной выплаты к пенсии.

Сейчас эта прибавка начисляется только тем пенсионерам, которые остались жить в селе после выхода на пенсию. При переезде в город доплаты их лишали. Но с 1 января прибавку смогут получить все без исключения пенсионеры с сельским длительным стажем, вне зависимости от своего места проживания.

В 2022 году размер доплаты с учетом анонсированной индексации составит ежемесячно около 1,6 тыс. рублей, то есть за год пенсионеру дополнительно выплатят 19,2 тыс. рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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