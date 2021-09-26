Даже после выборов в Госдуму всем пенсионерам РФ могут повторить выплату по 10 тысяч рублей

На портале Change.org не так давно появилась петиция, в которой российские пенсионеры просят президента Владимира Путина повторить денежную выплату размере 10 тысяч рублей. На сегодняшний день это письмо подписали почти 80 тысяч человек.

Большое количество людей, обращаясь к главе государства, просят его сделать подобную выплату для пенсионеров ежемесячной. Однако в самом ближайшем будущем они были бы рады хотя бы повторению такой выплаты.

Авторы петиции сообщают, что единовременное пособие стало для многих пенсионеров хорошим подспорьем в преддверии сезона холодов. Но этих денег для большинства людей на заслуженном отдыхе оказалось недостаточно для того, чтобы закрыть долги по коммуналке, сделать запасы продовольствия и лекарств и приобрести теплые вещи на зиму.

Некоторые эксперты допускают, что единовременную выплату для пенсионеров, материальное положение которых оставляет желать лучшего, в России могут повторить. Это возможно только в случае, если чиновники сочтут ее целесообразной, и «подъемной» для бюджета. Тем более что и уровень инфляции вполне может быть выше прогнозируемого.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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