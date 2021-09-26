В ПФР напомнили российским гражданам о возможности получить новую выплату в размере 15 383 рубля

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Специалисты российского Пенсионного фонда напомнили соотечественникам о новых выплатах, причитающихся некоторым категориям россиян. Так, ряд федеральных льготников могут, написав заявление, получить по 1 211 рублей. Об этом сообщает «ПримПресс».
Речь идет о тех льготниках, которые отказались от набора социальных услуг в натуральном виде. Напомним: федеральным льготникам положен пакет необходимых социальных услуг в натуральном виде, включающих лекарства, медицинские изделия, продукты и иногда путевки на санаторно-курортное лечение.
Если человек отказался от положенных льгот, он может претендовать на помощь деньгами. В этом случае нужно написать заявление на денежные выплаты и успеть его подать в государственные органы не позднее 30 сентября 2021 года (включительно). Подать такое заявление можно одним из нескольких способов: через «Госуслуги», на портале ПФР или в МФЦ.
По словам специалистов ПФР, такая денежная выплата будет ежемесячной и будет поступать вместе с основной пенсией. Сейчас размер выплат составляет 1 211 рублей, а с 2022 года после индексации - 1 281 рубль. Таким образом, за год пенсионер получит 15 383 рубля.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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