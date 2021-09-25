The Times: у Евросоюза есть секретный план «газовой войны» с Россией

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В Европе обсуждают возможность формирования единой закупки стратегических запасов газа. Это, как пишет The Times, может стать ответом России в «газовой войне».
Европейские министры энергетики могут согласовать закупку стратегических запасов газа единым блоком, чтобы снизить негативное влияние РФ из-за ограничения поставок и повышения цены, передает URA.RU. Авторы документа заявляют, что Евросоюзу важно защититься от колебаний на международных энергетических рынках, чтобы исключить ситуации, когда через цены на энергоресурсы можно было оказывать давление на страны ЕС.
The Times, ссылаясь на секретный документ с планом министров, пишет, что Испания призвала страны ЕС «объединить покупательную способность 27 стран-членов для закупки газовых запасов». Это рассчитано на то, чтобы Евросоюз мог самостоятельно устанавливать потолок цены газа. Рассматриваться такая возможность будет в октябре на саммите стран Евросоюза.
В Европе утверждают, что «Газпром» преднамеренно пошел на снижение объемов запаса газа в европейских странах и отказался поставлять дополнительные объемы через Украину, чтобы надавить на Евросоюз в вопросе запуска газопровода «Северный поток – 2».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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