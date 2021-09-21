Марцинкевич: нападками на «Газпром» Британия пытается замять провал собственной энергобезопасности

В Британии в последние дни развернулась настоящая информационная атака на «Газпром». СМИ в унисон обвиняют российскую компанию в намеренном создании условий, которые привели к серьезному подорожанию газа в Европе. Причем подобного плана статью разместил даже такой гигант, как газета The Telegraph.

Эксперт в области энергетики Борис Марцинкевич объяснил, что посредством таких нападок Британия пытается отвлечь внимание от провала в собственной энергетической безопасности. В то же время «Газпром» никаких взятых обязательств не нарушал, но в преддверии отопительного сезона пытается первым делом заполнить газовые хранилища в самой России.

«Да, закачка газа в российские подземные хранилища сейчас выше, чем в Европе. Своя рубашка ближе к телу», - приводит слова эксперта «Экономика сегодня».

Нынешний энергетический коллапс в Соединенном Королевстве - результат недальновидной политики властей. Ставка Лондона на ветряки не сыграла. Отдельно удар по энергетике нанесли последствия аварии на подстанции, посредством которой Британия получала электричество с французских АЭС.

Таким образом, обвиняя Россию в проблемах Европы в преддверии отопительного сезона, Лондон просто стремится отвлечь внимание от собственных недоработок в обеспечении энергетической безопасности, резюмировал Марцинкевич.

Обвиняя Россию в энергетических проблемах в Европе, в Британии попросту стремятся скрыть свои недоработки в обеспечении энергобезопасности государства, заключил эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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