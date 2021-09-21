Кризис «мировой фабрики»: зачем власти Китая рушат собственных гигантов

Ситуация в Китае серьезно влияет на мировую экономику, но его роль «мировой фабрики» серьезно пошатнулась.

Управляющий директор ИК «Алго Капитал» Михаил Ханов прокомментировал для ТАСС новые тенденции в китайской промышленности.

Он подчеркнул, что еще до пандемии коронавируса в Китае из-за торговых войн с США начались изменения, которые серьезно повлияли на структуру и объемы экспорта. Пандемия лишь усугубила ситуацию, и показала, что действующие ранее принципы могут в любой момент отойти в прошлое.

Чтобы удержать ситуацию под контролем, власти Китая активно вводят регулирование всех видов бизнеса, которые ведутся через Сеть. И уже не раз крупные штрафы в отношении больших компаний влияли негативно на рынок, либо вынуждали компании покидать китайский рынок. Это давление уже ощутили Meituan, Alibaba и Didi.

Пандемия, отмечает эксперт, доказала, что импорт не может быть основной экономики. В Европе уже задумались как уйти от зависимости от товаров из Азиатского региона. Поэтому Китай тоже начал искать новые пути роста для своей экономике.

Ранее Китаю удавалось успешно конкурировать за счет низких цен, сейчас же компании стремятся привлекать покупателей качеством. Низкие цены удерживать за счет дешевой рабочей силы и несоблюдения экологических норм компании Поднебесной больше не могут. Поэтому ставка на качество может сыграть, но пока еще китайские товары зачастую ассоциируются с не самым лучшим качеством, при этом цены на них уже растут.

Власти Китая изучили возможность переориентации на внутреннее потребление. Но в итоге ситуация дошла до бессмысленного «закапывания денег», когда в стране выстроили уже более 15 новых городов, но они пустуют, а 60 млн новых квартир и домов остаются незаселенными.

Как будет выходить из сложившейся ситуации формально социалистическое государство сказать сложно. Тем временем власти Китая внедряют реформы не только в экономической плоскости. Они уже усиливают контроль за казино, вводят ограничения для детей на доступ к видеоиграм. А с начала текущего года в стране официально узаконена система социального рейтинга граждан.

Сработают ли эти изменения, покажет время, но пока всем приходится мириться с тем, что ситуация в экономике Китая влияет не только на страны, которые с ним сотрудничают.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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