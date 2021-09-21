Еще одна категория россиян получит единоразовую выплату 10 тыс. рублей от ПФР

Кургинян: Pfizer признала, что у вакцинированных риск заражения коронавирусом COVID-19 выше в 13 раз
Российский лидер движения «Суть времени» и политолог Сергей Кургинян в ходе собственного авторского проекта «Смысл...Подробнее
Государственную выплату в 10 тысяч рублей может получить еще одна категория россиян. В ПФР напомнили, что на такую разовую денежную помощь могут рассчитывать граждане, которые отказались от пенсии в пользу ее увеличения, передает «Primpress».
Специалисты ПФР пояснили, что те граждане, которые достигли пенсионного возраста, однако отказались от получения страховой пенсионной выплаты, имеют право получить «путинскую» помощь в размере 10 тысяч рублей. Однако получить деньги гражданин сможет только после того, как официально выйдет на пенсию.
«За гражданами, которые в рамках п. 5 ч. 1 ст. 25 Закона № 400-ФЗ отказались от получения назначенной страховой пенсии в связи с желанием увеличить ее размер, сохраняется право на получение единовременной денежной выплаты при последующем восстановлении выплаты пенсии», - сообщили в Пенсионном фонде России.
Специалисты добавили, что данная выплата оформляется на беззаявительной основе, поэтому никаких документов и справок предоставлять в пенсионные фонды не требуется.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российский лидер движения «Суть времени» и политолог Сергей Кургинян в ходе собственного авторского проекта «Смысл...Подробнее
Иран может потопить американский авианосец потратив на это лишь 25 тыс. долларов. National Interest вспоминает события,...Подробнее
Еще одна страна приобрела у России РЛС «Каста-2Е2». Информации о том, какая именно это страна официальные источники не...Подробнее
Точечные вспышки инфекционного штамма RSV были зафиксированы в США, Канаде, Франции, Японии и Великобритании....Подробнее
О новой денежной выплате для пенсионеров рассказали в Пенсионном фонде России. Ежемесячно около 1,9 тыс. рублей смогут...Подробнее
Гарантированную выплату в размере 10 тыс. рублей для всех россиян предлагают ввести в Госдуме и Совфеде. PRIMPRESS...Подробнее
Кабинет Министров Украины одобрил стратегию информационной безопасности, которая вполне может быть воплощена в жизнь....Подробнее
В Москве правоохранители задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в убийстве отца и матери. Об этом...Подробнее
Петербургские власти планируют выделять по 50 млрд рублей в год на строительство метро. То есть в ближайшие три года...Подробнее
Россия может закрыть для своих граждан курорты Турции из-за политической позиции Анкары по Крыму. Как заявили в МИД...Подробнее
Комментировать