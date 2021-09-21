Еще одна категория россиян получит единоразовую выплату 10 тыс. рублей от ПФР

Государственную выплату в 10 тысяч рублей может получить еще одна категория россиян. В ПФР напомнили, что на такую разовую денежную помощь могут рассчитывать граждане, которые отказались от пенсии в пользу ее увеличения, передает «Primpress».

Специалисты ПФР пояснили, что те граждане, которые достигли пенсионного возраста, однако отказались от получения страховой пенсионной выплаты, имеют право получить «путинскую» помощь в размере 10 тысяч рублей. Однако получить деньги гражданин сможет только после того, как официально выйдет на пенсию.

«За гражданами, которые в рамках п. 5 ч. 1 ст. 25 Закона № 400-ФЗ отказались от получения назначенной страховой пенсии в связи с желанием увеличить ее размер, сохраняется право на получение единовременной денежной выплаты при последующем восстановлении выплаты пенсии», - сообщили в Пенсионном фонде России.

Специалисты добавили, что данная выплата оформляется на беззаявительной основе, поэтому никаких документов и справок предоставлять в пенсионные фонды не требуется.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700