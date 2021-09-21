В Петербурге построят метро за 150 млрд рублей

Петербургские власти планируют выделять по 50 млрд рублей в год на строительство метро. То есть в ближайшие три года финансирование строительных работ составит 150 млрд рублей.

Как сказал вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, в бюджет следующего года заложено лишь 28 млрд рублей. Суммы расходов на строительство метро на два последующих года составят 32 и 35 млрд рублей, соответственно. Как подчеркнул чиновник, заявка на 50 миллиардов из общего бюджета одобрена в первом чтении. Также известно, что три станции метро будут введены уже к 2024 году.

Но правительство Северной столицы откликнется на просьбу транспортного блока, если надо будет увеличить суммы расходов. Ранее городские СМИ писали, что более 57 млрд рублей за нынешний и следующий годы получит казна Петербурга от переезда «Газпрома». Губернатор города сообщил, что эти средства направят на строительство метрополитена, пишет fontanka.ru .

Между тем выяснилось, что сам бюджет Петербурга тоже увеличится. В 2024 год он составит свыше одного триллиона рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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