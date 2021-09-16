Лишней не будет. Пенсионерам дадут новую выплату 3300 рублей: кому именно

Дополнительная выплата в сумме около 3300 рублей как компенсация за нереализованное право на санитарно-курортное лечение полагается части российских пенсионеров. Об этом со ссылкой на информацию пенсионного эксперта Анастасию Кирееву пишет PRIMPRESS.

Выплата, которую некоторые люди на заслуженном отдыхе начали уже получать с нынешнего месяца, поступает из отделений социальной защиты населения. То есть она носит региональный характер. Пожилые россияне, которые не отдыхали в пансионатах и здравницах, могут получить компенсацию за эту льготу в денежном выражении.

«Средний размер таких средств составляет 3300 рублей, когда на федеральном уровне (для получателей НСУ) сумма немногим превышает 1200 рублей», – уточнила Киреева.

Напомним: на НСУ (набор социальных услуг) право имеют федеральные льготники и выплаты им производит Пенсионный фонд России.

Дабы осведомиться, имеет ли пенсионер право на региональную выплату, ему следует обратиться в местные отделения органов социальной защиты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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