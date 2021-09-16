Лишней не будет. Пенсионерам дадут новую выплату 3300 рублей: кому именно

Эксперты рассказали, как и почему вакцинированные заболевают ковидом
На сегодняшний день в Татарстане от коронавируса привиты 905 687 жителей республики. Как рассказала главный внештатный...Подробнее
Дополнительная выплата в сумме около 3300 рублей как компенсация за нереализованное право на санитарно-курортное лечение полагается части российских пенсионеров. Об этом со ссылкой на информацию пенсионного эксперта Анастасию Кирееву пишет PRIMPRESS.
Выплата, которую некоторые люди на заслуженном отдыхе начали уже получать с нынешнего месяца, поступает из отделений социальной защиты населения. То есть она носит региональный характер. Пожилые россияне, которые не отдыхали в пансионатах и здравницах, могут получить компенсацию за эту льготу в денежном выражении.
«Средний размер таких средств составляет 3300 рублей, когда на федеральном уровне (для получателей НСУ) сумма немногим превышает 1200 рублей», – уточнила Киреева.
Напомним: на НСУ (набор социальных услуг) право имеют федеральные льготники и выплаты им производит Пенсионный фонд России.
Дабы осведомиться, имеет ли пенсионер право на региональную выплату, ему следует обратиться в местные отделения органов социальной защиты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
На сегодняшний день в Татарстане от коронавируса привиты 905 687 жителей республики. Как рассказала главный внештатный...Подробнее
Издание NetEasе отмечает, что в Пентагоне строили планы на новейшие американские истребители. Однако они оказались не...Подробнее
Американцы решили, что они смогут достаточно легко уничтожать российские комплексы «Авангард». Как стало известно, США...Подробнее
Военный аналитик Алексей Леонков рассказал о состоянии стратегических арсеналов стран-членов «Ядерного клуба». Также он...Подробнее
В рамках широкомасштабных военных учений «Запад-2021», которые завершились 16 сентября, в Белоруссию были доставлены...Подробнее
После вакцинации от COVID-19 самочувствие человека может несколько ухудшиться. Возможно повышение температуры,...Подробнее
Немецкий политолог Александр Рар допускает выход Франции из НАТО. По его словам, страна, которая непременно понесет...Подробнее
Россияне предпочитают отказаться от отдыха, чем ехать в Крым на бархатный сезон. Так, жительница Пермского края,...Подробнее
Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов опроверг опасность вирусного «коктейля» из гриппа и коронавируса. Эксперт...Подробнее
Завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова призвала россиян отнестись к ревакцинации серьезно....Подробнее
Комментировать